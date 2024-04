FOTO Kaos u splitskoj sanitetskoj službi: 'Od sutra radimo samo po pravilniku, ne idemo više na hitne intervencije'

Od 1. svibnja moglo bi doći do teškoća u sustavu hite medicinske pomoći Splitsko-dalmatinske županije . Djelatnici sanitetske službe najavili su da od tog dana, znači od sutra, namjeravaju početi raditi samo po zakonu odnosno obavljati zadatke prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu a ne i sve one koji nisu u njihovom opisu posla već spadaju u hitnu medicinsku pomoć, kao do sada.

Na nezadovoljstvo su dopisom upozorili nadređene 25. ožujka, a kad su se ovi na njihov dopis oglušili, u novom su dopisu 12. travnja poručili da će početi raditi striktno prema Pravilniku. Dopis je potpisalo više od 70 zaposlenih.

Sanitet je inače predviđen za hladni transport – dijalize, prijevoz nepokretnih i teško pokretnih pacijenata na preglede i sl..i prema važećem pravilniku trebali bi raditi prema rasporedu koji se utvrđuje 24 sata ranije. No kako se naše zdravstvo ne razvija sustavno i kako nema dovoljno osoblja, pogotovo u hitnoj, sve češće se pribjegava ad hoc rješenjima pa tako i sanitet služi kao popuna hitnoj. Dok jure s jedne intervencije na drug, nepokretni pacijent koji im je u opisu posla satima čeka na sanitetsko vozilo koje će ga odvesti na pregled ili s pregleda kući.

"Sanitet u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema prijavno-dojavnu jedinicu iako ima velike ispostave, već nam naređuje PDJ Hitne, a to nije po zakonu, na što smo puno puta ukazivali. Vozila su lošem stanju, prokišnjavaju, dotrajala su, a nisu ni opremljena iako u Pravilniku stoji da svako vozilo ima opremu za hitnoće, iz svog džepa kupila sam oksimetar, stetoskop i tlakomjer za te situacije.

Liječnici obiteljske medicine također nam šalju naloge za hitne pacijente. Ako ne dođemo odmah, zovu i pitaju gdje smo, da pacijent ne može čekati i hitno mora za Split. Moramo se svađati da bismo obavili svoj posao! Činjenicu da nema ljudi u Timu 1 ili u T2 ne možemo mi rješavati. Jedva stižemo i dijalize, ljudi po 5-6 sati čekaju u ambulantama jer je premalo vozila i ljudi. Recimo, zovu nas: "Di ste, brzo se vratite, prometna nesreća!" a ja s četvero ljudi u autu! Nismo išli. U toj prometnoj bio je čovjek s otvorenim vanjskim prijelomom noge, pokazalo se, a oni bi slali sanitet! Krpaju se ozbiljne rupe sa sanitetom. Milijun je naloga, a kad na to ukažemo, voditelj nam kaže: "Takav nalog dobijete jednom mjesečno", a ja sam samo u zadnjoj smjeni prije tog razgovora imala četiri takva naloga – u dahu je ispričala jedna od medicinskih sestara splitsko-dalmatinskog Saniteta.

Ovakav način rada neodrživ je, kažu, pogotovo jer ako se nešto dogodi na ovako improviziranim intervencijama, nitko im, kažu, ne čuva leđa već se svi od Saniteta "lagano ograde". Prijete im, kažu, novim Pravilnikom koji bi uskoro trebao ugledati svjetlo dana, a oni poručuju: Više ne možemo raditi u takvim uvjetima, nije nas briga hoćemo li dobiti otkaz, posla ima i lako ćemo naći novi.

Pokušali smo čuti što o svemu misli ravnatelj Zavoda za hitnu medicinsku pomoć splitsko-dalmatinske županije, dr. Leo Luetić, ali nije nam se javio na mobitel ni na poruku.

