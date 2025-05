FOTO Dok je svijet čekao dim, on je ukrao show s vrha kapele u Vatikanu: 'Ovo je hit'

Prvi dan konklave u Vatikanu završio je bez izbora novog pape – iz dimnjaka iznad Sikstinske kapele oko 21 sati pojavio se crni dim, što znači da kardinali još nisu postigli dogovor. No dok su tisuće vjernika na Trgu svetog Petra i milijuni pred ekranima čekali znak s neba, društvene mreže zapalio je – galeb.

Naime, tijekom višesatnog prijenosa uživo s krova Sikstinske kapele, kamere koje su fokusirane isključivo na dimnjak snimile su neočekivanog glavnog aktera – galeba koji se udobno smjestio tik uz najpromatraniji dimnjak na svijetu.

I'm watching Sky News waiting for the smoke, and my cats decided that the seagull on the Sistine Chapel's roof is the single most exciting thing ever 🤣#Conclave pic.twitter.com/rLCElU9DOL — Snow White Shadow (@DoomWingsShadow) May 7, 2025

BREAKING NEWS: Two seagulls AND a baby seagull have taken seat besides the chimney#conclave pic.twitter.com/WK0kUpaDWz — Morgan Pander (@MorganPander) May 7, 2025

Galeb je ondje proveo gotovo dva sata, pomno promatrajući dimnjak kao da i sam čeka bijeli dim. Povremeno bi odletio i vratio se s nekom poslasticom u kljunu, a ponekad mu se pridružio i drugi galeb, pa su zajedno uživali u pogledu s "najsvetijeg" krova.

After one day, its pretty clear who the people's choice is for the papacy #PopeWatch #seagull #conclave pic.twitter.com/eK8rLQKP8x — Parker Fish (@parker_fish) May 7, 2025

Shoutout to that one seagull locked in on the Conclave proceedings pic.twitter.com/EwNdwjR19H — Fr. Cassidy Stinson (@TheHappyPriest) May 7, 2025

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavili deseci komentara posvećenih ovom ptičjem čuvaru konklave. "Gledam Sky News i čekam dim, a moji mačci misle da je galeb na krovu Sikstinske kapele najuzbudljivija stvar ikad", napisao je jedan korisnik X-a uz fotografiju svojih ljubimaca kako pokušavaju dohvatiti pticu na ekranu. Drugi je kratko komentirao: "Najgledaniji galeb na svijetu."