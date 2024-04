FOTO Biralište je otvoreno! Glasajte za najzgodnijeg hrvatskog političara

Ne tako davno jedan hrvatski ministar bio je vijest u svjetskim medijima, ali ne zbog uspjeha ili neuspjeha u svom resoru nego - zbog svojih mišića. Zdravko Marić, tada ministar financija, u jeku pandemije koronavirusa, 2021., pred fotoobjektivima je podigao rukav majice, pokazao izdefinirane bicepse i završio na naslovnicama. Društvene mreže su eksplodirale. "Preseksepilan da bi bio ministar financija", rekao je o njemu američki komičar Stephen Colbert u svojoj emisiji "The Late Show", a jedan meksički medij prozvao ga je Misterom cijepljenja. Dani svjetske slave su iza nas, Marić se u međuvremenu povukao iz javnog života, no ne znači da se danas nemamo čime pohvaliti. Na političku scenu isplivala su nova lica. Odnosno mišići. Pisalo se tako o torzu Damira Habijana, odnedavnog ministra gospodarstva i održivog razvoja. Fotografije isklesanog tijela Habijan je dijelio i na društvenim mrežama.

No nije to jedini as u našem političkom rukavu. Oči nježnijeg spola često zapnu i na pojavi osječkog gradonačelnika Ivana Radića ili pak ministra socijalne skrbi Marina Piletića. I nije samo HDZ, i druge stranke imaju što pokazati. Nikola Grmoja i Marin Miletić među najprepoznatljivijim su licima Mosta, Peđa Grbin svojom pojavom definitivno se ističe u SDP-u, a sastavljanje bilo kakve liste nemoguće je bez sveprisutnih Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

Mi smo sastavili popis 15 političara kojem možete dati svoj glas. Ne morate čekati 17. travnja, mi smo svoje biralište otvorili već danas. Da nam ne bi predbacili da nekog favoriziramo, političare smo u anketi poredali po abecedi. Što mislite, tko je najzgodniji?