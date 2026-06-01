VELIKA GESTA JEDNOG ČOVJEKA

Gluhonijemi Saša koji je pretučen na norijadi u Osijeku dobio novi bicikl

Udruga Gluhih Zagrebačke Županije/Facebook
Autor
Karolina Lubina
01.06.2026.
u 10:34

Saša je sakupljao boce na norijadi kada su ga dvojica mladića počela tući

Nakon što je tijekom norijade u Osijeku gluhonijemi Saša (42) brutalno pretučen dok je sakupljao boce te mu je ukraden bicikl, ovoga vikenda dobio je novo prijevozno sredstvo. Naime, član Udruge gluhih Zagrebačke županije Ivo John Žuža pokazao je iznimnu humanost te je Saši poklonio novi bicikl. 

- Nakon što je saznao da je gluhi muškarac bio napadnut, pretučen te ostao bez bicikla, mobitela i novčanika, Ivo nije ostao ravnodušan. Odlučio je pomoći te mu je kupio novi bicikl kako bi mu barem djelomično olakšao svakodnevni život - objavila je Udruga gluhih Zagrebačke županije te su dodali: - Ovakva djela podsjećaju nas koliko su solidarnost, empatija i međusobna podrška važni u našoj zajednici. Ponekad i jedna gesta može nekome vratiti vjeru u ljude i izmamiti osmijeh nakon teških trenutaka. Ivo, hvala ti što svojim primjerom pokazuješ da dobrota i ljudskost još uvijek postoje. Ponosni smo što si dio naše zajednice - objavili su. 

Podsjetimo, Sašina sestra Magdalena objavila je u jednoj Facebook grupi kako je njezin brat završio u bolnici nakon napada na norijadi gdje je na osječkoj Kopici sakupljao boce. - Moj brat Saša ima 42 godine i kako godinama skuplja boce, otišao je na Kopiku kako bi zaradio. No, nije zaradio novac, nego batine i to, kako smo čuli, njih nekoliko šutali su ga nogama u glavu - objavila je prije nešto više od tjedan dana Sašina sestra. 

O slučaju se tada oglasila i policija koja je objavila kako su uhićeni jedan maloljetnik (17) i jedan punoljetnik (18) koji su tukli 42-godišnjeg Sašu. Naime, oni su izašli na intervenciju zbog prijave o ukradenim novčanicima, a kada su došli na mjesto događaja, zatekli su dvojicu mladića kako tuku gluhonijemog Osječanina. Obojica su odmah uhićena te su proveli noć u policiji radi otrježnjenja s obzirom da su bili pod utjecajem alkohola, a kasnije su im uručeni optužni prijedlozi zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, nakon čega su pušteni na slobodu. 
Ključne riječi
norijada bicikl gluhonijem Osijek

