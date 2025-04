Fina ima važnu obavijest za više od 100.000 obveznika

Financijska agencija (Fina) u srijedu je pozvala sve poduzetnike da na vrijeme, do 30. travnja, predaju svoje godišnje financijske izvještaje (GFI) za prošlu godinu te tako izbjegnu plaćanje kazne, pri čemu je do jučer to učinilo njih oko trećina. Fina je u priopćenju, u kojem podsjeća poduzetnike da se bliži zakonski rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2024. godinu, izvijestila da je do utorka, 15. travnja, od ukupno 179.075 obveznika, godišnji financijski izvještaj za prošlu godinu predalo njih 57.600.

Za potrebe javne objave poduzetnici su obvezni godišnje financijske izvještaje predati u roku od šest mjeseci, a konsolidirane godišnje financijske izvještaje za javnu objavu u roku od devet mjeseci po isteku svoje poslovne godine, napominje se. Za nedostavljanje godišnjeg financijskog izvještaja i ostale dokumentacije propisana je novčana kazna u iznosu od 1.320 do 13.270 eura, a odgovornoj osobi u iznosu od 660 do 2.650 eura, upozoravaju iz Fine.

Izvještaje je moguće dostaviti putem nove aplikacije Registar godišnjih financijskih izvještaja (RGFI) na sustavu e-Građani, uz bilo koju vjerodajnicu visoke razine sigurnosti (e-Osobna iskaznica, Finin certifikat, AKD certifikat), zatim putem internetske aplikacije RGFI, uz korištenje Fininog digitalnog certifikata, prema zatečenim pravima dodijeljenima do 26. veljače 2025. Također, to se može učiniti i osobnom dostavom u najbližu Fininu poslovnicu, kao i poštom, navodi se u priopćenju.

>> VIDEO Provjerili smo cijene na zagrebačkoj tržnici uoči Uskrsa: Jedna namirnica skuplja je nego lani