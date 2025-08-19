Filmske scene na Viru: 'Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili'

Na meti pljačkaša danas na Viru bio je kombi zaštitarske službe. Dvojica radnika su došla do pošte, a svjedok je kazao kako je iza njih stigao sivi Mercedes. - Zaštitari su izgleda ostavili vozilo otključano, a dvojac iz Mercedesa je samo otvorio kombi i počeo uzimati pakete s novcem - ispričao je svjedok za 24sata te dodao kako ih je jedna žena vidjela i počela vikati "pljačka".
- Sjela je u svoj auto i prepriječila pljačkašima bijeg. Oni nisu udarili njen automobil, već u štand s voćem i povrćem. U naletu su uništili 200 kilograma lubenica. Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili - dodao je svjedok. Iz policije navode kako je istraga u tijeku.FOTO Bajkovita kuća u srcu Premanture: Ima pogled na more i vrt prepun voćki, evo koja joj je cijena
TJEDNI NAJAM? 3 MILIJUNA EURA!
FOTO Tko je to uplovio u Dubrovnik? Elita na 'plutajućoj palači' uživala u nezamislivom luksuzu
Video sadržaj
BLIJEŠTI NA SVE STRANE
FOTO: Pogledajte 50 najjačih trenutaka susreta Trumpa i Zelenskog, jedan detalj svima upao u oči
Jedinstvena prilika
FOTO Zavirite u luksuznu vilu na obali Zadarske županije: U prvom redu do mora, s bazenom i panoramskim pogledom
Video sadržaj
3
LIJEPA KORČULANKA
Ma zamisli, ostavili kombi otvoren ha ha je li to crtani film ili ...