Filmske scene na Viru: 'Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili'

Na meti pljačkaša danas na Viru bio je kombi zaštitarske službe. Dvojica radnika su došla do pošte, a svjedok je kazao kako je iza njih stigao sivi Mercedes. - Zaštitari su izgleda ostavili vozilo otključano, a dvojac iz Mercedesa je samo otvorio kombi i počeo uzimati pakete s novcem - ispričao je svjedok za 24sata te dodao kako ih je jedna žena vidjela i počela vikati "pljačka".

- Sjela je u svoj auto i prepriječila pljačkašima bijeg. Oni nisu udarili njen automobil, već u štand s voćem i povrćem. U naletu su uništili 200 kilograma lubenica. Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili - dodao je svjedok. Iz policije navode kako je istraga u tijeku.