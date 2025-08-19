Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
OPLJAČKAN KOMBI ZAŠTITARSKE SLUŽBE

Filmske scene na Viru: 'Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili'

Turisti?ka patrola, Vir
Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
19.08.2025.
u 22:37

Iz policije navode kako je istraga u tijeku

Na meti pljačkaša danas na Viru bio je kombi zaštitarske službe. Dvojica radnika su došla do pošte, a svjedok je kazao kako je iza njih stigao sivi Mercedes. - Zaštitari su izgleda ostavili vozilo otključano, a dvojac iz Mercedesa je samo otvorio kombi i počeo uzimati pakete s novcem - ispričao je svjedok za 24sata te dodao kako ih je jedna žena vidjela i počela vikati "pljačka".

- Sjela je u svoj auto i prepriječila pljačkašima bijeg. Oni nisu udarili njen automobil, već u štand s voćem i povrćem. U naletu su uništili 200 kilograma lubenica. Da se prodavačice nisu izmakle, pljačkaši bi ih zgazili - dodao je svjedok. Iz policije navode kako je istraga u tijeku.
FOTO Bajkovita kuća u srcu Premanture: Ima pogled na more i vrt prepun voćki, evo koja joj je cijena
Turisti?ka patrola, Vir
1/30
Ključne riječi
pljačka Vir

Komentara 1

Pogledaj Sve
ŠT
ŠtoReći
23:24 19.08.2025.

Ma zamisli, ostavili kombi otvoren ha ha je li to crtani film ili ...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još