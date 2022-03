Festival za ljude i autore koji doživljavaju planine na različite načine

Ima nas koji volimo kombinaciju sažetu u dvije riječi – knjige i planine. I zato s velikim uzbuđenjem iščekujemo skorašnji prvi festival “BRDO KNJIGA – Festival planina i književnosti” koji će se u Samoboru te na Samoborskom i Žumberačkom gorju održati od 12. do 15. svibnja, zahvaljujući zajedničkoj inicijativi Željka Žarka, osnivača izdavačke kuće Libricon, i Milana Majerovića-Stilinovića, novinara, stručnjaka za odnose s javnošću i autora prije dvije godine objavljene knjige “Što sam naučio u planini”.

– I već tada smo Željko i ja počeli nabacivati ideju kako bi bilo zanimljivo jednom imati festival koji bi okupio ljude koji se bave pisanjem o planinama i planinarenjem te tematiziraju prostor planina na razne načine, sve do netipičnih knjiga kojima su planine samo kulisa, inspiracija ili povod za nešto drugo. I posljednje dvije godine ta se ideja “krčkala” i dorađivala na našim zajedničkim druženjima, bilo na raznim promocijama, bilo na planinarenjima. Razmišljali smo u kojem bi gradu bilo dobro organizirati takav festival, koga bi on sve trebao okupljati. I evo, sve nas je to dovelo do toga da nam se obojici čini kako imamo dovoljno znanja, različitih iskustava i volje da napravimo jedan ovakav projekt koji je kombinacija stvari koje volimo – planina i knjiga. Ne planinarenja i ne samo planinarstva već uopće prostora planina i svega što on ljudima nudi – otkriva nam uvodno Milan Majerović-Stilinović, nekadašnji novinar i reporter brojnih televizijskih i radijskih emisija, koji je od 2013. glasnogovornik Instituta hrvatske glazbe, Hrvatskog društva skladatelja i ZAMP-a. Željko Žarak odmah se nadovezuje precizirajući da je ideja o festivalu zapravo ipak Milanova.

– Milan mi je došao s prijedlogom da bi trebalo napraviti nešto i povezati planine i knjige. Onda smo obojica tome pristupili sa sličnom idejom, ali iz različitih pozicija zato što je Milan autor koji voli planine i piše o njima, a ja sam izdavač koji voli planine i objavljuje knjige o planinama. Često sam u nastupima govorio o statusu koji ima planinska literatura, a taj status je dosta selektivan. Ta se literatura mahom tretira kao planinarska literatura, pa onda na neki način i manje vrijedna, ili se ide u neke ezoterične sfere. A zapravo, planine pružaju inspiraciju mnogim ljudima koji stvaraju sjajne knjige koje nisu isključivo beletrističke ni klasične publicističke knjige o planinama, nego budu knjige koje su bilo inspiracijom bilo lokacijom vezane za planine. Ima jako puno ljudi koji se kreću po planinama. Uz podršku društvenih mreža to se još i više popularizira, ali istodobno često i banalizira pa onda svatko tko je bio negdje počne pisati, što izaziva neki “woooow”, a toga možda i nije vrijedno. Jer to što si bio u planini ne znači da si napisao nešto dobro, ili banalno ili loše. Kao izdavaču događalo mi se da ljudi tu vrstu knjiga doživljavaju kao vrstu neke druge literature, no autori poput Paola Cognettija i Ede Popovića ispravljaju tu “nepravdu”. I onda smo Milan i ja rekli – hajmo napraviti festival koji će na pozornicu dovesti ljude koji doživljavaju planine na različite načine. Poput Sinana Gudževića koji je planinski čovjek, rođen u planini, s planine je svaki dan silazio u školu i hodao osam kilometara samo u jednom smjeru. I njegova percepcija planinske literature drugačija je od nekoga tko je urban, ali povremeno odlazi u planine. Znači, želimo na festival dovesti ljude koji planinu doživljavaju iz raznih kutova, a istovremeno stvaraju nešto na što ih je planina potaknula – pojašnjava dodatno Željko Žarak koji planine pohodi više od 40 godina, a u izdavaštvu radi od 1994.

Kada je riječ o programu ovogodišnjeg prvog festivala, on je pomno razrađen i raspodijeljen u četiri dana.

– Od početka smo napravili ambiciozan plan i idemo odmah najambicioznije što možemo. Došli smo u kontakt s velikim imenima i reportažne literature vezane uz planine, ali i beletristike, kao što je Paolo Cognetti, koji nam, nažalost, ipak sad ne može doći. No čekamo ga iduće godine. Kako nam je ovo prvi festival, cilj nam je stvoriti zajednicu ljudi koje zanimaju knjige i koji žele razgovarati o tim knjigama. Pa i onima koje su možda objavljene prije nekoliko desetljeća, a ostale su nekako po strani, nije ih se predstavilo na pravi način i zato se nadamo da će mnoge knjige i mnogi autori upravo na našem festivalu dobiti onu publiku koju dosad možda nisu dobivali, a ta publika zapravo postoji. Jer Libricon, koji objavljuje putopisnu i planinarsku literaturu, ima svoju publiku. Pa i moja je, iako mala knjiga, doživjela lijep prijam. Svaki put kada sam u planinama dogodi mi se da sretnem nekoga tko ju je pročitao i tko ima nešto za reći o njoj. Eto, mi smo jedna mala zajednica koja dijeli nešto zajedničko i želimo otvoriti prostor za kreativno druženje pozivajući i druge da nam se u tome pridruže – poručuje Milan Majerović-Stilinović potom precizno navodeći program festivala hvaleći i vrlo dobru suradnju sa svim kulturnim institucijama grada Samobora.

Tako će prvog dana, nakon otvaranja izložbe starih planinarskih knjiga iz arhiva Hrvatskog planinarskog saveza u Samoborskom muzeju, na večernjem otvaranju festivala u Centru Bunker on i Matej Meštrović prirediti polusatni performans vezan uz knjigu “Što sam naučio na planini”. Uslijedit će gostovanje autora nekoliko knjiga i planinarskih vodiča po BiH Zehrudina Isakovića koji će predstaviti planine BiH. Drugi dan bit će više alpinistički, s gostima iz Slovenije pa će u večernjim satima, u povodu 70 godina od rođenja autora, biti upriličen panel o kultnoj knjizi Nejca Zaplotnika “Put”.

– O toj će knjizi govoriti Zaplotnikova supruga, njezin drugi muž i Zaplotnikov najbolji prijatelj, a dolazi nam i Sinan Gudžević. Zatim će o knjizi “Objem na vrhu sveta” govoriti njezini autori, bračni par Andrej i Marija Štremfelj. Oni su prvi bračni par koji se popeo na Mount Everest, legende alpinizma i velike svjetske zvijezde. A trećeg dana, u subotu, želimo biti interaktivni te će u suradnji s Turističkom zajednicom biti organiziran izlet u Park prirode Žumberak i Samoborsko gorje. Taj dan HGSS će upriličiti demonstraciju vježbi sigurnosti i spašavanja, a bit će prikazan i film o žumberačkim uskocima. U večernjem programu glavni će gost biti Edo Popović koji će govoriti i o književnosti, i o hodanju, i o Velebitu. Te večeri nastupit će i glazbenica Elis Lovrić. A u nedjelju nas, u organizaciji Hrvatskog planinarskog saveza, očekuje uspon na Oštrc tijekom kojeg će naši gosti-pisci na odmorištima čitati dijelove iz svojih knjiga. Uglavnom, mi želimo da se naša publika kreće zajedno s nama, da hoda po planinama te čita i sluša dobre priče – kazao nam je Milan Majerović-Stilinović, dok je Žarak sve dopunio onim dijelom programa koji je osmišljen u obliku raznovrsnih poučnih radionica koje će se održati drugog i trećeg dana festivala, a bit će namijenjene svim uzrastima.

– Radionice za osnovnoškolce bit će organizirane u suradnji sa Samoborskim muzejom i Hrvatskim šumama i one bi djecu trebale potaknuti na razmišljanje o prirodi, planinama, šumama... Sve će vrtjeti oko jedne slikovnice koja govori o ciklusu hrasta. Djeca će moći naučiti i kako prepoznati određenu vrstu drveta. Za srednjoškolce pripremamo predavanja primjerena njihovom fokusu, predavanja o himalajskim krajevima. Na radionicama za odrasle vrsni i iskusni planinari te članovi HGSS-a ljudima će govoriti kako se pripremiti za izlet, kako odabrati dobar planinarski ruksak, dobre i udobne planinarske cipele, odjeću, čarape, kako pravilno složiti ruksak... – najavio je Željko Žarak koji je svoje dvije velike strasti, prema knjigama i planinama, spojio osnovavši 2008. izdavačku kuću Libricon, posvećenu izdavanju i popularizaciji kvalitetne publicistike i književnosti inspiriranih planinama. I on se osvrnuo na prvotnu mogućnost da festival svojim dolaskom začini Paolo Cognetti.

– Od početka je postojala dobra volja da on dođe. Onda je Cognetti na kraju javio da ipak neće moći doći jer u vrijeme našeg festivala ima radove na kući u Alpama. Razumijem da mu je to prioritet. No kontaktirali smo i s Jonom Krakauerom. On je trebao doći i u Trento na Mountain film festival, ali je potom otkazao sve što je bilo u Europi. I od Cognettija i od Krakauera dobili smo pozitivne reakcije, no eto, teško je da stvari odmah upale baš od prvog puta. Vjerujem da će Cognetti doći dogodine na festival jer on i jest tip gosta koji je ideal onoga što mi s našim festivalom želimo napraviti. Ove godine nije upalilo, ali vjerujem da iduće hoće - pun optimizma na kraju je rekao Željko Žarak.