Planinarska avantura iz Hrvatske ove godine u čak 18 zemalja svijeta: Highlander prvi puta i u Americi

Neka u svijet iz Hrvatske umjesto naših ljudi odlaze – ideje. I eto, nekako baš kao ispunjenje ove želje piše se i ovaj tekst čiji je glavni junak jedna ideja ponikla u Slavoniji.

Prije šest godina tri prijatelja – bratići Igor i Andrej Mlinarević te Jurica Barać – osmislila su tu primamljivu ideju. Nazvali su je – Highlander, u prijevodu – gorštak. Unikatna je to višednevna planinarska avantura koja od te 2017. pa do danas samo raste i raste. Iz godine u godinu povećava broj zemalja u kojima se odvija, a raste tako i broj prijeđenih kilometara koje sudionici ove pustolovine prelaze po planinama svijeta. Sve je počelo u "postojbini" ideje, Hrvatskoj, na njenoj mitskoj planini – Velebitu, a ove godine Highlander će se održati u čak 18 zemalja svijeta, u njih šest prvi put.

Kotizacija 600 dolara

– Ove godine imamo šest novih tržišta, to su Gruzija, Turska, Amerika, Engleska, Francuska i Kanada. Mi smo vlasnici događanja u Americi, Engleskoj i Hrvatskoj, i u te tri zemlje sve radimo mi s našim lokalnim partnerima, dok su u svim ostalim zemljama organizaciju preuzeli tamošnji timovi koji su otkupili našu franšizu – otkriva nam na početku razgovora glavni izvršni direktor Highlandera Jurica Barać.

A u cijeloj priči posebno je važna vijest da će se Highlander ove godine prvi put održati u Americi, i to dvaput, što je svojevrsni presedan jer se do sada ova planinarsko-gorštačka avantura u svim zemljama održavala samo jednom godišnje.

– Održavanje Highlandera u Americi vezano je uz prošlogodišnje sklapanje strateškog partnerstva s vodećom svjetskom event tvrtkom Spartan Race inc. Ta je tvrtka primarno prisutna na američkom tržištu, ondje su najjači i s njima smo sklopili globalno strateško partnerstvo baš zato kako bismo s projektom Highlandera došli na najjača i najveća svjetska tržišta. Zahvaljujući Spartan Raceu, u Americi smo već pronašli partnere za dva Highlandera. Znači, ove godine u Americi će biti organizirane dvije highlanderske ture. Prva, od 10. do 17. rujna, u Montani. A druga, od 27. rujna do 2. listopada, u Kaliforniji, gdje će domaćin Highlanderu biti grad Big Bear Lake. I to je prvi put da su u jednoj zemlji tijekom jedne godine dvije highlanderske ture. Eto, u Americi odmah idemo na najjače – uz zadovoljan osmijeh govori nam Barać i otkriva da su prijave u Americi već krenule te da su do sada prodali već preko 50 kotizacija za sudjelovanje na tom prvom američkom "gorštačkom" pohodu, a očekuje da bi na kraju na njemu moglo biti između 700 i tisuću sudionika iz čak 40 zemalja.

Foto: Privatna arhiva

– Američko je tržište poprilično složeno, sve je jako regulirano pa je organizacija tamošnjeg događaja dosta zahtjevna. Sva ta područja na kojima će se održavati Highlander nalaze se pod ingerencijom njihove nacionalne institucije United States Forest Service i sve mora biti dogovoreno vrlo precizno i detaljno. Moraju se imati razne dozvole, poput onih za kampiranje. Zatim, svi sudionici moraju imati položenu kratku obuku za slučaj požara. Tu su i posebni kanistri u koje se odlažu smeće i otpad kako mirisi hrane ne bi privlačili medvjede. Uglavnom, ta američka priča ipak je malo kompleksnija, pogotovo i zato što je Kalifornija često pogođena požarima pa se mora jako paziti, vatra se u tim područjima ni slučajno ne smije paliti. Tu su potom i sva moguća osiguranja sudionika, lokacija i samog događaja. Sve mora biti američki regulirano. Zato tamo već imamo kolegu koji zajedno s nama priprema ta dva američka Highlandera. Mogu reći da nam je to do sada definitno najsloženija i najkompliciranija organizacija, no i izazov je tim veći – pojasnio je Barać dodavši kako će i američki Highlander imati tri rute koje će se razlikovati po dužini.

– Bit će to hodačko-planinarske rute od 60, 30 i 15 milja. Što se tiče kotizacija, one su u Americi znatno više. Tako kotizacija za najdužu rutu iznosi 600 dolara – domeće naš sugovornik koji očekuje da će na prvom američkom Highlanderu sudjelovati i desetak gorštačkih pustolova iz Hrvatske.

Kada ga pitamo ima li još kakvih novosti koje pripremaju za ovogodišnja izdanja Highlandera, Barać najprije uzvraća da će se i u Sloveniji ove godine održati dva highlanderska pohoda, a onda najavljuje još nešto.

– Odlučili smo početkom proljeća pokrenuti i Highlander hiking club sa željom da to, brojem članova, postane najveći hiking club na svijetu čiji bi članovi bili svi sudionici Highlandera iz svih onih zemalja u kojima se Highlander održava. Trebao bi to biti jedan globalni Highlander hiking club. Zatim, krajem godine planiramo organizirati i jedno specijalno izdanje Highlandera u Patagoniji gdje bismo pozvali samo one sudionike koji imaju titule ambasadora Highlandera. I nije to sve. Razmišljamo i o našoj dobrotvornoj organizaciji.

Naime, želimo da ljudi idu na planine i da planinare, no kako neki nemaju mogućnost izdvojiti novac za kvalitetnu planinarsku opremu to ćemo organizirati skupljanje takve opreme u našem hiking clubu. Jednostavno, oni koji imaju višak takve opreme ili su prestali intenzivnije planinariti pa im oprema više toliko i nije potrebna, moći će taj višak opreme poslati u naš klub kako bi je onda mogli koristiti oni koji si takvu opremu u ovom trenutku možda ne mogu priuštiti, a htjeli bi ići u planine. Na taj način želimo razviti i solidarnost među ljudima, ali i ljude iz svih dijelova svijeta i povezati, kao i potaknuti to da se takva oprema ne baca, već da se ona nastavi koristiti. Sve bismo to omogućili preko posebne platforme na našoj internetskoj stranici. Tako će se, primjerice, tamo moći javiti netko iz Amerike i napisati: "Ja sam John, imam viška planinarskih cipela koje više ne koristim", a onda će mu se moći javiti netko iz Hrvatske ili iz bilo kojeg drugog dijela svijeta, a član je istog tog našeg hiking kluba, i John će mu moći odmah direktno na njegovu adresu poslati te cipele. Ili, netko će moći napisati: "Sad manje planinarim, a imam tri jakne. Dvije dajem u Highlander hiking club nekome kome sad nije zgodno izdvojiti 500 eura za takvu novu jaknu."

Poanta je potaknuti ljude da, ako im sad nešto više ne treba, to daju nekome tko to nema ili si sad ne može priuštiti. I tu dobrotvornu stranu Highlandera želimo lansirati tijekom ove godine jer je i smisao cijelog ovog highlanderskog projekta činiti dobro za sebe, svoje zdravlje, prirodu, ali i za druge – otkrio nam je Jurica Barać planove koji bi trebali biti realizirani u mjesecima sve do kraja ove 2022. Naravno, sve to iziskuje puno rada, vremena i energije pa je planirano i proširenje tima. Barać stoga kaže da se highlandersku ekipu u Hrvatskoj namjerava brojčano ojačati.

– Tražimo mlade ljude da nam se priključe jer širimo tim u Hrvatskoj – poručuje Barać, a tim riječima ne treba dodavati više ništa.

Za kraj, našeg sugovornika smo upitali i nešto vezano uz ovogodišnji naš, velebitski Highlander. Naime, uvriježilo se da se na gorštački pohod po Velebitu ide u posljednjim danima rujna, no onda je stigla vijest da će se velebitski Highlander ove godine održati u drugom, malo ranijem terminu, od 20. do 25. kolovoza. Pitamo stoga Baraća zašto je došlo do ove promjene te je li možda premijerno rujansko, i to odmah dvostruko održavanje Highlandera u Americi, utjecalo na velebitsko izdanje.

Novi termin na Velebitu

– Točno, do promjene i pomicanja velebitskog Highlandera došlo je zbog Amerike. Ali i još nekih drugih razloga. Jednostavno, htjeli smo unijeti i neku promjenu tako da naš Highlander nije uvijek u isto vrijeme. Usto, i dosta je ljudi sugeriralo tako nešto. Javljali su nam se ljudi koji su htjeli sudjelovati i ići planinariti na Velebit, ali nisu to mogli jer je u to vrijeme već počinjala škola pa nisu mogli ostavljati djecu. Predlagali su da Highlander onda pomaknemo u termin dok još traju školski praznici.

Bilo je i onih koji su javljali da bi im bilo odlično spojiti velebitski Highlander nakon kojeg bi se spustili na more i nastavili godišnji odmor. I eto, odlučili smo onda udovoljiti i tim željama. Na kraju krajeva, pomicanjem Highlandera u kolovoz, točno mjesec dana prije nego što je to bilo prijašnjih pet godina, dobiva se još nešto – tada dan dulje traje, dobiva se do sat i pol danjeg svjetla više, što na takvim dugim planinarskim rutama dosta znači.

Tada je i vrijeme stabilnije nego u rujnu kada su učestalije promjene koje donose i kiše. E sad, postoji i slaba točka tog ranijeg termina, vrućine su tada još uvijek velike, a planinariti na duge staze s kompletnom planinarskom opremom na leđima dok su temperature visoke i sunce udara nije nimalo lako, ali sve su to izazovi i čari Highlandera – uz vedar osmijeh kazao nam na kraju razgovara Jurica Barać.