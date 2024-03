Faktograf: Milanović više ne može obnašati funkciju predsjednika RH, izbori u roku 60 dana

Poznata stranica provjeravanje informacija Faktograf oglasila se vezano uz šokantnu objavu predsjednika Zorana Milanovića koji je nenadano došao na konferenciju SDP-a te je tamo najavio kako će biti kandidat na SDP-ovoj listi za premijera na nadolazećim parlamentarnim izborima.

Njihovu objavu prenosimo u cijelosti. "Vjerujemo da ste doživjeli politički šok, evo pravila igre:

1. Parlamentarni izbori održavaju se 17. travnja. Zoran Milanović je SDP-ov kandidat za premijera.

2. Zoran Milanović više ne može obnašati funkciju predsjednika RH, izbori za novog predsjednika moraju se održati u roku od 60 dana od njegove ostavke.

3. V.d. predsjednika države je Gordan Jandroković. On će odlučiti tko će dobiti mandat za sastavljanje Vlade.

4. Izbori za Europski parlament održavaju se 9. lipnja. Sve izbore osim lokalnih odradit ćemo prije ljeta.

5. Sretno svima koji slave", naveli su u svojem postu.

Nedugo nakon toga se oglasio i predsjednik Zoran Milanović i naveo kako će se on kandidirati kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP. Drage građanke i građani, Hrvatice i Hrvati, odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti Predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske. Do preuzimanja nove dužnosti, nastavljam obnašati svoju dužnost predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima.

Podsjetimo, predsjednik Republike Zoran Milanović kandidirat će se na predstojećim izborima kao nositelj liste SDP-a u I. izbornoj jedinici, o čemu su on i predsjednik SDP-a Peđa Grbin izvijestili na konferenciji za novinare, a Milanović najavio pobjedu i formiranje vlade nacionalnog spasa.

"Znam da je bilo puno kritika na moj račun i zato ja na ovim izborima neću biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade", rekao je Grbin u petak na konferenciji za novinare na zagrebačkom Marulićevom trgu i prepustio mjesto pred mikrofonima Milanoviću, kojega je najavio kao "nositelja SDP-ove liste u I. izbornoj jedinici i uskoro predsjednika Vlade RH". Milanović se potom obratio kratkom izjavom, pozvao na okupljanje pojedinaca i stranaka te najavio stvaranje vlade nacionalnog spasa nakon pobjede na izborima.

U životima svakog od nas postoje trenuci u kojima trebaš izaći iz zone komfora jer drukčije ne može", rekao je istaknuvši kako je taj čas za njega kucnuo "nametom stanovitog Turudića". "To nije kap koja je prelila čašu, to je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koje guše našu zemlju već godinama", ustvrdio je. Svi legalni, legitimni, pristojni načini, i oni možda malo manje pristojni, i pokušaji da se to dokine i spriječi završili su s još većim zulumom, bezobrazlukom, samovoljom, bezakonjem, dodao je.

