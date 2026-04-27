'Kad je Hrvatska ušla u EU, bio sam optimističan da ćemo preuzeti najbolje od onoga što ujedinjena Europa nudi'

Te su godine nama dale sve što imamo. A mi njima nismo dali ništa, čak ni ime. Desetljeće između 2010. i 2019. danas uglavnom ne nazivamo nikako, ili pak eventualno imenujemo kao "dvijetisućedesete", što ni izbliza nema sadržaj kakav imaju "devedesete", niti zvuči efektno kao "osamdesete", "pedesete" ili čak i "nulte". Štoviše, iako je od 2010-ih prošlo već šest godina, na njih se rijetko referiramo, rijetko ih spominjemo kao zaokruženu cjelinu. No, upravo je to desetljeće dobrim dijelom odredilo svijet u kojem danas živimo. To desetljeće dalo nam je dvojicu najmoćnijih ljudi na svijetu, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. U tom se desetljeću 2012. na mjesto predsjednika vratio i treći veliki igrač, Vladimir Putin. Isto tako 2010-ih raširila se upotreba pametnih telefona i drugih korisnih, a možda ponekad i štetnih tehnologija.