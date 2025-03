Evo kakvo će pivo proizvoditi Luka Modrić, donosimo detalje o poznatoj pivovari koju preuzima

Nakon što je jučer odjeknula vijest da će kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić postati suvlasnik (50 posto) bjelovarske craft pivovare, odlučili smo saznati u kakav to posao i firmu on ulazi. Naime, Bjelovar je grad smješten u srcu Hrvatske, samo sat i pol vremena vožnje od Zagreba, poznat je po svojoj bogatoj povijesti i tradiciji, a sve više postaje i prepoznatljivo mjesto na pivskoj karti zemlje. Među svim malim pivovarama, izdvaja se Zeppelin Craft Brewery — pivovara koja svojim inovacijama uspješno gradi svoje mjesto na tržištu piva diljem Hrvatske.

Zeppelin Craft Brewery tvrtka je osnovana je s idejom da proizvodi pivo koje je istovremeno kvalitetno i inovativno, ali i blisko lokalnoj tradiciji. Ime Zeppelin pivovara nosi jer su pivo htjeli nazvati po nekom hrvatskom izumu prepoznatljivom u svijetu. Doduše, mnogi u svijetu izum Zepellin vežu uz Ferdinanda von Zeppelina. On je za izum iskoristio nacrte Davida Schwarza koje je njegova udovica nakon Schwartzove smrti prodala Zeppelinu. Prema podacima iz Sudskog registra, trenutačni suvlasnici pivovare su Daniel Babić, Zoran Djumić i Ivan Babić - hrvatski nogometaš koji je u svojoj karijeri igrao za klubove poput NK Zagreb, Cibalia, ciparski Ethnikos...

Na samoj stranici pivovare piše da je 'osnovana 2017. godine, a osnivači su crpili inspiraciju iz svojih putovanja, istražujući razne pivske kulture diljem svijeta. Taj globalni utjecaj vidljiv je u raznolikoj ponudi stilova piva koji su postali zaštitni znak Zeppelin pivovare. Od hmeljnih IPA-a do bogatih stoutova, svako pivo priča priču o kreativnosti i inovativnosti.'

Među najpoznatijim proizvodima pivovare su:

Zeppelin Pale Ale: Lagano i osvježavajuće pivo s uravnoteženim okusima citrusa i blage gorčine, za ljubitelje lakših piva.

Zeppelin IPA: Za one koji uživaju u intenzivnijim okusima, IPA (India Pale Ale) iz Zeppelina donosi snažnu gorčinu i bogatstvo okusa citrusa i hmelja.

Zeppelin Dark Ale: Tamno pivo s punim okusom karamela, čokolade i prženih žitarica — za ljubitelje tamnijih piva.

Osim toga, Zeppelin Craft Brewery mjesto je koje pruža iskustvo za sve one koji žele saznati više o procesu proizvodnje, kušati pivo direktno s 'pipe' i osjetiti atmosferu prave pivovare. Za posjetitelje, pivovara nudi organizirane ture kroz proizvodne prostorije, gdje se možete upoznati sa svim fazama proizvodnje piva — od kuhanja do fermentacije, sve do pakiranja.

Najnoviji korak u razvoju pivovare je partnerstvo s jednim od najpoznatijih hrvatskih pa i svjetskih sportaša — Lukom Modrićem, koji će postati suvlasnik pivovare 50 posto. Modrić, nogometni virtuoz i globalna sportska ikona, svojim ulaskom u vlasničku strukturu pivovare dodatno će podići prestiž i prepoznatljivost Zeppelina na međunarodnom tržištu.

