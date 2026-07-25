VIDEO/FOTO 'Evakuirajte selo po selo': Više od 200.000 ljudi u bijegu u Francuskoj i Španjolskoj, pogodila ih neviđena katastrofa

Francuska i Španjolska vode utrku s vremenom kako bi zaustavile širenje velikih šumskih požara koji su zahvatili jugozapad Europe. Više od 200.000 ljudi u dvije zemlje već je evakuirano ili stavljeno pod mjere ograničenja kretanja, dok vatrogasci pokušavaju obuzdati vatrenu stihiju potpomognutu visokim temperaturama, sušom i snažnim vjetrovima.

U Francuskoj su vlasti u subotu počele evakuirati stanovnike nekoliko predgrađa Bordeauxa nakon što se požari u okolici grada nisu smirivali. Evakuirani su dijelovi naselja Le Haillan, Eysines i Mérignac, a prema riječima francuskog premijera Sébastiena Lecornua, iz regija Gironde i Landes do sada je izmješteno više od 141.000 ljudi. „Požari koji su pogodili našu zemlju dosegnuli su razinu kakva dosad nije viđena“, poručio je Lecornu, dodajući da je u gašenje uključen i francuski vojni sektor.

Posebno teško stanje je na području poluotoka Cap Ferret na atlantskoj obali, gdje je naređena evakuacija stanovništva „selo po selo“. Požar je ondje progutao više od 19.000 hektara šume, a vatrogasci ga opisuju kao intenzivan i izrazito nepredvidiv.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je pomoć Europske unije putem Mehanizma civilne zaštite EU-a. U pomoć Francuskoj stići će, među ostalim, dva hrvatska protupožarna zrakoplova, dva portugalska aviona te dva velika helikoptera iz Češke i Slovačke. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez izjavio je da trenutačno gori 32 požara, a ove je godine u Francuskoj već izgorjelo oko 50.000 hektara zemljišta – gotovo četiri puta više nego u istom razdoblju prošle godine.

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Teška situacija je i u Španjolskoj, gdje su vlasti proglasile nacionalno izvanredno stanje zbog požara koji prijete području Madrida i susjednoj pokrajini Ávila. To je tek drugi put u novijoj povijesti da je Španjolska posegnula za tom mjerom – prvi put bilo je to tijekom velikog nestanka električne energije u travnju 2025. godine. U okolici Madrida nekoliko velikih požara spojilo se u jednu golemu vatrenu frontu, dok je treći požar u pokrajini Ávila prijetio da će se također povezati s njima. Regionalne vlasti upozorile su da je situacija „iznimno ozbiljna“ te da su pojedini požari premašili trenutačne kapacitete za gašenje. Španjolski premijer Pedro Sánchez održao je krizni sastanak vlade i poručio da su angažirani „svi raspoloživi resursi“. U pogođena područja trebao bi stići i osobno kako bi se upoznao sa stanjem na terenu.

Iako su niže temperature, slabiji vjetar i veća vlažnost zraka tijekom jutra pružili vatrogascima priliku za napredak, vlasti upozoravaju da bi se situacija mogla pogoršati zbog novih, nepredvidivih udara vjetra. Stručnjaci upozoravaju da su ekstremni vremenski uvjeti sve češći zbog klimatskih promjena. Europa se zagrijava približno dvostruko brže od globalnog prosjeka, što dovodi do češćih toplinskih valova, isušivanja tla i povećanog rizika od velikih požara. Francuska i Španjolska posljednjih tjedana suočavaju se s gotovo neprekidnim toplinskim valovima, a kombinacija rekordnih temperatura, suhe vegetacije i jakih vjetrova stvorila je uvjete za jednu od najtežih sezona požara posljednjih godina.