Potpredsjednik EK poželio Hrvatskoj dobrodošlicu pa poslao snažnu poruku: Ti proroci će propasti!

Mi kao Europski parlament, ja želim reći: Dobrodošli u Schengen - poručio je Paulo Rangel u večerašnjoj raspravi u Europskom parlamentu o ulasku Hrvatske u bezgraničnu schengensku zonu 1. siječnja 2023. godine. Europarlamentarci sutra glasaju o pozitivnom mišljenju za taj prijedlog, koji se potom vraća u Vijeće EU na finalno odlučivanje među državama članicama, što se očekuje 9. prosinca.

- Hrvatska je pokazala da je potpuno spremna za ukidanje kontrola na unutarnjim granicama i to u istom trenutku kad će pristupiti i euro zoni. Hrvatska je uspješno prošla najiscrpniju evaluaciju za pristupanje Schengenu za bilo koju državu članicu do sada. Nadalje, Hrvatska je jedina država članica koja je do sada primijenila nezavisni mehanizam za nadzor i kontrolu djelovanja vlasti na polju iregularnih i nezakonitih migracija. Hrvatska je ispunila sve zahtjeve. EU sada treba ispuniti svoje obećanje - poručio je Rangel, portugalski zastupnik iz redova Europske pučke stranke, koji je bio izvjestitelj za davanje pozitivnog mišljenja Europskog parlamenta za hrvatsko pristupanje.

Uime Europske komisije dobrodošlicu Hrvatskoj u schengenski prostor izrazio je potpredsjednik Margaritis Schinas, koji je poručio da uz Hrvatsku Vijeće EU treba dati zeleno svjetlo i za Bugarsku i Rumunjsku, koje na pristupanje Schengenu čekaju od 2011. godine.

- Pozivamo vas da pošaljete snažnu poruku Vijeću: sada je trenutak da proširimo Schengen, da Hrvatska pristupi, i ne samo Hrvatska, nego i Bugarska i Rumunjska - poručio je Schinas.

I govornici uime vodećih političkih grupacija u EP-u u raspravi su poželjeli dobrodošlicu Hrvatskoj, naglašavali da je to pristupanje dobra odluka i izražavali uvjerenje da će nastavak nadzora postupanja hvratske policije na granici onemogućiti nezakonita postupanja prema migrantima.

Uime socijalista i demokrata govorio je slovenski zastupnik Matjaž Nemec.

- Hrvatska je napravila svoju domaću zadaću i time je zaslužila ulazak u Schengen. Ali Hrvatska još ima crnu točku s kojom se treba suočiti, a to je poštivanje ljudskih prava na južnoj grancii. Jer, ulazak u Schengen ne daje dozvolu za nepoštivanje ljudskih prava. Stoga će Hrvatska morati i dalje dokazivati poštivanje prava, a EP će i dalje pratiti što radi Hrvatska. Dobrodošla, Hrvatska - rekao je Nemec.

Uime liberalnog kluba Renew govorio je Nijemac Jan-Christoph Oetjen:

- Hrvatska se toliko trudila i uspjela je u najkraćem vremenu ispuniti kriterije. Doista sam sretan što možemo donijeti ovu odluku i što Hrvatska ulazi u Schengen. To ne znači samo da četiri milijuna Hrvata mogu lakše putovati, nego i da Europljani mogu bez problema ulaziti u Hrvatsku, što će veseliti sve turiste koji su dosad čekali u kolonama na granici. Veliki dan za Hrvatsku, ali i za Europu. Sloboda kretanja je najveća vrijednost EU. U Schengenu je važno da se propisi u potpunosti ispunjavaju. Ono što smo kritizirali u Hrvatskoj, nepoštivanje ljudskih prava migranata, to se u schengenskom području može još bolje kontrolirati - rekao je Oetjen.

I govornik uime Zelenih, političke grupacije čiji su zastupnici dosad uvijek kritizirali postupanje hrvatske policije u odvraćanju migranata na granici, pozdravio je “odličnu i divnu odluku” i naglasio da će neovisni mehanizam nadzora pomoći protiv ilegalnih “pushbackova”.

- Ne treba tu puno gubiti riječi, ovo je odlična odluka. Nadamo se da će neovisni mehanizam onemogućiti svaki “pushback” na svakoj vanjskoj granici - rekao je njemački zeleni europarlamentarac Erik Marqardt.

Iz rasprave je sasvim izgledno da će velika većina zastupnika u EP-u sutra izglasati pozitivno mišljenje i da je stvoren zamah koji je važan i za finalnu rundu rasprave među državama članicama iza zatvorenih vrata u Vijeću EU, gdje je potrebna jednoglasna odluka. Potpredsjednik Komisije Margaritis Schinas najavio je da će Komisija učiniti sve u svojoj moći da sve tri države uđu u Schengen istovremeno. I na kraju zaključio:

- U ovim teškim, mračnim vremenima, kad mnogi naši neprijatelji potcjenjuju dodanu vrijednost Europske unije, kad mnogi napadaju europski projekt, kad mnogi pokušavaju diskreditirati naše uspjehe, hrvatsko pristupanje schengenskoj i euro zoni pokazuje da će ti proroci propasti, te Kasandre, ti deklinolozi, još jednom biti dokazano u krivu. Da se njihova pororačnstva neće obistiniti. Snažni smo, mnogo nas je, složni smo, i zajednički se možemo suprotstaviti neprijateljima. To je također poruka ovog glasanja sutra.