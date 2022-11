Premašena rekordna zaposlenost iz 2008.

Europi nedostaju fizički radnici, a Hrvatska uvezla 110 tisuća zidara, konobara, kuhara...

Hrvatska je premašila rekordnu zaposlenost iz 2008., no tvrtke u građevini i turizmu tražile su od siječnja do listopada 110 tisuća stranih radnika. Dobar iskorak: raste zaposlenost u IT sektoru