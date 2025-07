Europski div u proizvodnji sanitarije počeo graditi pogon u Novskoj

TECE Grupa, jedan od vodećih proizvođača sanitarnih sustava i instalacijskih rješenja diljem svijeta, u Novskoj je započela gradnju svog novog proizvodnog pogona u kojeg će uložiti više od 30 milijuna Eura. Do kraja srpnja iduće godine TECE bi u Novskoj trebao imati 150 zaposlenih, te se tako, kako su rekli, pozicionirati u jadranskoj regiji. TECE Grupa je obiteljska tvrtka, osnovana 1987. godine, sa sjedištem u njemačkom Emsdettenu te se od tada razvila u svjetskog igrača s više od 1.700 zaposlenika diljem svijeta. Svojim inteligentnim sistemskim rješenjima za cijevne instalacije, te predzidnu, drenažnu i sanitarnu tehniku, TECE, rečeno je, postavlja standarde u kvaliteti, funkcionalnosti i dizajnu.



- Kako bi ostvarili svoje ambiciozne ciljeve rasta i osigurali buduće proizvodne kapacitete, tvrtka se odlučila za ovu značajnu stratešku investiciju u jugoistočnoj Europi. Ona je iznimno bitna za nas i ima posebno mjesto u našem širem strateškom planiranju te će nam omogućiti daljnji razvoj i širenje. - rekao je u Novskoj direktor Tece grupe dr. Michael Freitag.

- U Novskoj, pod nazivom TECE Industrial d.o.o., nastaje suvremena nova proizvodna i logistička lokacija. - rekao je dr. Freitag. Na području Poduzetničke zone Novska, izgradit će se oko 9.500 m² proizvodnog prostora, 7.100 m² skladišno-logističkog prostora te 1.600 m² modernih uredskih prostora. - Ukupno ćemo aktivirati 70.000 m² kupljene parcele, no uz to ovdje imamo još 100.000 m² prostora što nam omogućuje i opcije širenja u budućnosti - zaključio je dr. Freitag.



U Novskoj će TECE koristiti provjerene i napredne proizvodne tehnologije. To uključuje prije svega injekcijsko prešanje plastike, ručne i poluautomatske montažne procese te najsuvremeniju potpuno automatiziranu obradu nehrđajućeg čelika. Iz tvrtke ističu kako te tehnologije omogućuju TECE-u fleksibilan odgovor na zahtjeve tržišta i održavanje visoke kvalitete proizvoda.

08.07.2025., Novska - Ministri Marin Piletic i Ante Susnjara nazocili su polaganju kamena temeljca za proizvodni pogon tvrtke TECE Industrial d.d. Photo: Nikola Cutuk/PIXSELL Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

"TECE svoje odluke o ulaganjima i lokacijama uvijek donosi s dugoročnom, strateškom perspektivom. U okviru razvoja projekta, detaljno je analizirano i uspoređivano pet zemalja i ukupno 30 različitih lokacija. Konačna odluka potpomognuta je izvrsnom suradnjom s nacionalnim i lokalnim vlastima te se nadamo se da će nam Novska biti snažno uporište na tržištu šire regije." - dodali su iz tvrtke.Na postavljanju kamena temeljca bili su, uz predstavnike lokalne vlasti, i ministar rada i socijalne skrbite ministar gospodarstva- Ovaj projekt nosi stavrne promjene za ovaj grad, županiju i hrvatsko gospodarstvo. On znači snažno sidrenje snažne međunarodne industrijske tvrtke u Hrvatskoj, ali i potvrđuje da Republika Hrvatska nudi sve ono što jedan ozbiljni strani investitor danas traži. Hrvatska je spremna i može brzo pružiti sve što im treba - od poticajnog okruženja, dobrih uvjeta rada, dobre infrastrukture te institucionalne potpore ulaganjima. - rekao je ministardok je ministarnapomenuo kako najava otvaranja 150 radnih mejsta ide u prilog politici Vlade kojoj je cilj ulaganje u Slavoniju i povratak hrvatskog iseljeništva svojim domovima i Domovini.- Drago mi je da će moja Novska postati mjesto nastanka novih hrvatskih proizvoda pod njemačkim brendom - dodao je Piletić. Iz TECE grupe su istaknuli kako, uz pogon u Novskoj, planiraju i logistički i upravni centar u blizini Zagreba čime pokazuju povjerenje u Hrvatsku. Na 9000 četvornih metara u Gornjem Stupniku gradi se objekt od 3700 m² s izložbenim prostorom, edukacijskim te distribucijskim centrom za cijelu regiju Adria. U investiciji vrijednoj više od pet i pol milijuna eura uz izložbeni prostor protezat će se uredi na dvije etaže, edukacijski centar za sve ciljne skupine poduzeća te skladišno-logistički centar s više od 4000 paletnih mjesta, odakle će se roba isporučivati u sve države jugoistočne Europe."S novim pogonom u Novskoj, TECE daje jasan signal za rast, internacionalizaciju i tehnološke inovacije. Projekt nije samo značajna investicija u vlastitu budućnost, već i jasno opredjeljenje za proizvodnju u Europi. Osim toga, projekt obećava pozitivne impulse za gospodarski razvoj regije Novska kroz otvaranje novih radnih mjesta i jačanje lokalnih lanaca vrijednosti." - zaključuju u TECE grupi.