Europska država ulazi u povijest. Dižu najveću dopuštenu brzinu vožnje na 150 km/h

Češka ulazi u povijest kao prva zemlja Europske unije koja uvodi probno povećanje najveće dopuštene brzine na autocestama, s dosadašnjih 130 na 150 kilometara na sat. Na dijelu autoceste D3 od Praga prema Linzu već su postavljeni elektronički prometni znakovi, a pilot-projekt službeno kreće krajem rujna. Riječ je o 50 kilometara dugoj dionici između Tábor-a i Českih Budějovica, koja je opremljena novim prometnim oznakama s promjenjivim ograničenjima. Iako promet još nije u potpunosti pušten, češka Uprava za ceste i autoceste najavila je da će testiranje uskoro započeti.

Za razliku od Njemačke, gdje je na mnogim autocestama brzina neograničena, Češka je do sada primjenjivala standardnu granicu od 130 km/h. Novi sustav omogućit će vožnju do 150 km/h samo kada to dopuštaju vremenske prilike i stanje prometa. Ako padne kiša, snijeg ili se pojavi poledica, ograničenje će se automatski smanjiti za 20 kilometara na sat. U realizaciju projekta uloženo je 2,2 milijuna eura, pri čemu je postavljeno 42 dinamična prometna znaka. Vlasti planiraju proširenje ovog režima i na druge dionice, među kojima su autocesta D1 prema Ostravi te D11 kod Hradec Královéa.

Slična rješenja već su iskušana u susjednim zemljama. Austrija je između 2018. i 2020. podigla ograničenje na 140 km/h na dijelu autoceste A1 između Beča i Salzburga. Eksperiment je, međutim, prekinut zbog zabrinutosti oko emisija CO₂, a na nekim je dionicama brzina kasnije dodatno smanjena na 100 km/h zbog zakona o zaštiti zraka (IG-L). Nizozemska je 2020. uvela dnevno ograničenje od 100 km/h, dok je noću bilo dopušteno voziti 130 km/h. No od travnja 2025. brža vožnja ponovno je dozvoljena i danju na nekoliko ključnih prometnica, uključujući autoceste A6 i A7 prema Njemačkoj, piše Fenix.magazin.