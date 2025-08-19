Naši Portali
NA RADOST VOZAČA

Europska država ulazi u povijest. Dižu najveću dopuštenu brzinu vožnje na 150 km/h

Foto: Pixsell/Screenshot
1/2
Autori: Večernji list, Eva Berišić
19.08.2025.
u 11:29

Novi sustav omogućit će vožnju do 150 km/h samo kada to dopuštaju vremenske prilike i stanje prometa.

Češka ulazi u povijest kao prva zemlja Europske unije koja uvodi probno povećanje najveće dopuštene brzine na autocestama, s dosadašnjih 130 na 150 kilometara na sat. Na dijelu autoceste D3 od Praga prema Linzu već su postavljeni elektronički prometni znakovi, a pilot-projekt službeno kreće krajem rujna. Riječ je o 50 kilometara dugoj dionici između Tábor-a i Českih Budějovica, koja je opremljena novim prometnim oznakama s promjenjivim ograničenjima. Iako promet još nije u potpunosti pušten, češka Uprava za ceste i autoceste najavila je da će testiranje uskoro započeti.

Za razliku od Njemačke, gdje je na mnogim autocestama brzina neograničena, Češka je do sada primjenjivala standardnu granicu od 130 km/h. Novi sustav omogućit će vožnju do 150 km/h samo kada to dopuštaju vremenske prilike i stanje prometa. Ako padne kiša, snijeg ili se pojavi poledica, ograničenje će se automatski smanjiti za 20 kilometara na sat. U realizaciju projekta uloženo je 2,2 milijuna eura, pri čemu je postavljeno 42 dinamična prometna znaka. Vlasti planiraju proširenje ovog režima i na druge dionice, među kojima su autocesta D1 prema Ostravi te D11 kod Hradec Královéa.

Slična rješenja već su iskušana u susjednim zemljama. Austrija je između 2018. i 2020. podigla ograničenje na 140 km/h na dijelu autoceste A1 između Beča i Salzburga. Eksperiment je, međutim, prekinut zbog zabrinutosti oko emisija CO₂, a na nekim je dionicama brzina kasnije dodatno smanjena na 100 km/h zbog zakona o zaštiti zraka (IG-L). Nizozemska je 2020. uvela dnevno ograničenje od 100 km/h, dok je noću bilo dopušteno voziti 130 km/h. No od travnja 2025. brža vožnja ponovno je dozvoljena i danju na nekoliko ključnih prometnica, uključujući autoceste A6 i A7 prema Njemačkoj, piše Fenix.magazin.

EU ograničenje brzina autocesta Češka

Avatar southman
southman
11:59 19.08.2025.

Min 140 treba biti u HR. Autoxeste su sjajno napravljene i 130 je ono baš "puzajuca brzina" na nekim dionicama.

IC
ichbinschweizer80
12:14 19.08.2025.

Kod nas zimi kad nema zive duse isto tako treba da bude 150km/h - inamo mislim ako ne najbolje sigurno top 5 autoceste / stavljam ispred nas samo A4 u Italiji od Trsta do Milana gdje je sve 3 trake a od Bergama 4.

WC
wolf_cro2
12:00 19.08.2025.

Ako imaju toleranciju od 10% kao kod nas, to je onda već mogućih 165 km/h.

