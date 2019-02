EU i Arapska liga na povijesnom summitu traže rješenje za migrante

Čelnici 50-tak zemalja članica Europske unije i Arapske lige, uz neviđene mjere sigurnosti, okupili su se na dvodnevnom summitu pod sloganom “Ulaganje u stabilnost” u egipatskom ljetovalištu Sharm el-Sheiku na Sinajskom poluotoku na Crvenom moru. Usredotočili su se na važne teme od svjetske važnosti poput stabilizacije Bliskog istoka i regije, opasnosti od terorizma, bliskoistočnog mirovnog procesa između Izraelaca i Palestinaca, rata u Siriji i Libiji, ali i na detektiranje odakle dolazi najveći broj ilegalnih migranata te na same ilegalne imigracije i izbjegličke tokove, kao i na jačanje gospodarske i političke suradnje zemalja Bliskog istoka i EU.

Plenković među čelnicima

Sjevernoafričke zemlje su posebno važni partneri EU u upravljanju migracijskim tokovima i razmjeni informacija o terorizmu i iz europske perspektive ta suradnja donosi rezultate. Broj dolazaka migranata preko Sredozemnog mora znatno je smanjen u odnosu na 2015. godinu. Egipat je zemlja primjer u borbi protiv ilegalnih migracija. Summit će biti i prigoda britanskoj premijerki Theresi May za bilateralne razgovore s više europskih čelnika o Brexitu. Na summitu sudjeluje i njemačka kancelarka Angela Merkel čija je zemlja primila najveći broj migranata što je jako uzdrmalo njezinu političku poziciju. I predsjednik Vlade Andrej Plenković je na summitu.

– Summit predstavlja iskorak u smislu komunikacije Europske unije i Arapske lige. Očekujemo da ovaj summit konstatira sve probleme koji prevladavaju u svijetu a što se tiče Hrvatske, izrazito je važno da u partnerstvu s Arapskom ligom nastojimo spriječiti proces nezakonite migracije – izjavio je premijer Plenković.

Sastanak na vrhu dogovoren je još u rujnu prošle godine na neformalnom summitu čelnika EU u Salzburgu s ciljem potvrđivanja odlučnosti dviju organizacija da surađuju. Ideja je nastala nakon što su se Sebastian Kurz, kancelar Austrije koja je tada predsjedala Vijećem EU, i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sastali s egipatskim predsjednikom Abdel Fattah al-Sisijem u Kairu. Egipat voli isticati mjere koje je poduzeo kako bi onemogućio ilegalne migrante da isplovljavaju s njegove Sredozemne obale, a EU to želi pokazati kao primjer za ostale zemlje. Međutim, u pripremama za summit EU ne uspijeva osigurati jedinstvo oko ključnih pitanja. Zemlje članice EU nisu se uspjele dogovoriti ni oko zajedničke političke deklaracije na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica EU i arapskih zemalja, a koja bi trebala biti usvojena na summitu. Najveći dio deklaracije je usuglašen, ali je Mađarska imala primjedbe na dio u kojem se spominje globalni kompakt za migracije iz Marakeša. Na summitu će sudjelovati 24 od 28 čelnika EU članica. Izostat će francuski predsjednik Emmanuel Macron, španjolski premijer Pedro Sanhcez, latvijski premijer Krišjanis Karinš i litavska predsjednica Dalia Grybauskaite. Dobar dio čelnika potvrdio je svoj dolazak tek kada je postalo jasno da na summit neće doći sudanski predsjednik Omar al-Bashir i saudijski princ, prijestolonasljednik Mohammed bin Salman umjesto kojega će doći njegov otac, kralj Salman. Nitko ne želi biti viđen u društvu princa Mohammeda bin Salmana, stvarnog vladara Saudijske Arabije nakon ubojstva saudijskog novinara Jamala Khashoggija u saudijskom konzulatu u Istanbulu, a za čiju se smrt odgovornost pripisuje prijestolonasljedniku. Za sudanskim predsjednikom al-Bashirom Međunarodni kazneni sud izdao je tjeralicu jer ga tereti za ratne zločine tijekom sukoba u Darfuru. Od summita nema velikih očekivanja u smislu konkretnih rezultata, nego će više biti simbolična potvrda dosadašnje suradnje.

Zabrinutost za Idlib

Summit u Sharm el Sheiku prvi je sastanak na najvišoj razini u povijesti tih dviju organizacija. Sastankom će supredsjedati predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi. Više od 20 godina pokušavao se organizirati takav sastanak, ali bez uspjeha, što je prilično neobično s obzirom na to da EU ima redovite sastanke sa svim partnerima od Latinske Amerike do Azije. Čelnike EU najviše zabrinjava najava Rusije i Irana te Sirije da će problem provincije Idlib, posljednjeg uporišta džihadista, riješiti vojnim putem, što bi moglo izazvati dodatan migrantski val budući da u Idlibu, u kojem je prije rata živjelo 150 tisuća ljudi, danas živi 3,5 milijuna ljudi. Isto tako, to će biti veliki izazov i za obavještajne službe budući da se među njima nalazi između 50 i 100 tisuća džihadista koji bi u valu migranata mogli krenuti prema Europi.