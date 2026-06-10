Nove divizije, 500.000 vojnika na istočnom boku Europe: Pogledajte novi plan naoružavanja Poljaka

Do 2039. godine očekuje se porast broja profesionalnih vojnika u poljskim oružanim snagama na 300.000, a s pričuvnicima na pola milijuna. Ove je pretpostavke iznio zamjenik ministra nacionalne obrane Stanisław Wziątek tijekom sastanka Odbora za nacionalnu obranu Sejma. Plan razvoja vojske uključuje i stvaranje novih jedinica te jačanje istočnog boka zemlje. Naime, tijekom sastanka parlamentarnog odbora za nacionalnu obranu, zastupnici su saslušali informacije Ministarstva nacionalne obrane o statusu provedbe i planu proširenja i povećanja broja osoblja poljskih oružanih snaga, kao i o kadrovskoj politici u vojsci.

Kako je izjavio zamjenik ministra, do 2039. godine veličina Poljskih oružanih snaga trebala bi se povećati na 500.000 vojnika, uključujući 300.000 aktivnih vojnika i 200.000 pričuvnih. To je ujedno i cilj Programa razvoja poljskih oružanih snaga, tajnog dokumenta koji Ministarstvo nacionalne obrane priprema svakih nekoliko godina, a u kojem se opisuju najvažniji smjerovi razvoja poljske vojske. U prosincu 2025. godine, zamjenik premijera i ministar nacionalne obrane Władysław Kosiniak-Kamysz potpisao je program za razdoblje 2025.-2039, piše RMF24.

Skori rok izazvao je zabrinutost kod nekih zastupnika tijekom sastanka odbora. Međutim, Wziątek je izrazio uvjerenje da će proces dobiti zamah i da će se brojka od 500.000 moći dosegnuti ranije. Među glavnim smjerovima politike vojnog osoblja, Wziątek je spomenuo akcije vezane uz nastavak formiranja 18. mehanizirane divizije i transformaciju 16. mehanizirane divizije. Ove akcije dio su šireg procesa jačanja istočnog boka, koji uključuje i formiranje 1. pješačke divizije Legija. Zamjenik ministra govorio je i o "prilagođavanju logističkog potencijala" vojske, što je, kako je istaknuo, usko povezano s pitanjem prisutnosti američkih trupa u Poljskoj.

Osim toga, Wziątek je spomenuo nastavak formiranja Zapovjedništva medicinskih trupa i Agencije za geoprostorno izviđanje i satelitske usluge. Zamjenik ministra govorio je i o transformaciji odabranih brigada Teritorijalne obrane u brigade granične obrane kao dio provedbe koncepta Komponente zaštite granica (BPC). Vojska također daje prioritet daljnjem razvoju snaga za dronove i kibernetičkih snaga. Drugi prioritet je formiranje Zapovjedništva za transformaciju, čiji će zadaci uključivati ​​obuku pojedinačnih vojnika i provedbu svih vrsta stalnih inovacija unutar vojske. U ratno vrijeme ovo zapovjedništvo bilo bi odgovorno, između ostalog, za obuku pričuvnika i nadoknadu gubitaka. Zamjenik ministra najavio je da će se formiranje zapovjedništva ubrzati.

Govoreći o veličini Poljske vojske, Wziątek je naglasio da je u usporedbi s 2024. godinom došlo do povećanja od preko 11.000 vojnika. Dodao je da će preko 7.000 vojnika napustiti službu 2025. godine. Prošle godine, rekao je Wziątek, ukupno je gotovo 19.000 profesionalnih vojnika pozvano na profesionalnu vojnu službu, a preko 17.000 vojnika na dobrovoljno regrutiranje.