Stiže 80.000 migranata, BiH prijeti potpuni kaos

Vlasti Bosne i Hercegovine ove godine suočit će se s najozbiljnijom migrantskom krizom, daleko većom nego što je to bio slučaj prošle godine kada je zbog nespremnosti i sustavnog ignoriranja problema prijetilo pucanje cijelog sustava sigurnosti i nadzora. Prema podacima kojima raspolaže Služba za poslove sa strancima, oko 80.000 migranata na grčkim otocima uskoro će biti usmjereno prema zemljama Europske unije. Naime, prema istome izvoru, Grčka će ove migrante preseliti u nove prihvatne centre koji se grade na kopnu. Ti su centri nedaleko od granice sa Sjevernom Makedonijom, što nedvojbeno sugerira što su daljnji planovi.

Sjeverna Makedonija

“Grade se dva veća prihvatna centra u blizini makedonske granice. To jasno sugerira kako će krenuti novi, još veći migrantski val prema EU”, rekao je za Večernjak izvor u institucijama BiH. Po njegovim navodima, zbog toga je vlastima BiH već ponuđena potpora FRONTEX-a, Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu, s obzirom na to da je posve pouzdano kako ova zemlja neće biti u stanju odgovoriti svim predstojećim iskušenjima. Brojka od novih potencijalnih 80.000 migranata koji će krenuti prema Europi tri puta je veća od onih koji su prošle godine uglavnom prodefilirali kroz BiH koja nema mogućnost smjestiti ni deseti broj očekivanih migranata.

Da stvari nisu pod nadzorom, potvrdio je u izjavi za medije i zamjenik ministra sigurnost Mijo Krešić, koji ističe da u BiH trenutačno vlada stihija.

“Mislim da nismo uradili dovoljno kako bismo bili spremniji odgovoriti na to. Komunikacija je veoma slaba unutar svih koji bi trebali dati odgovor na to i jednostavno se bježi od problema i gura se nekome drugom da ga riješi”, rekao je Krešić. Po njegovim riječima, najveći je problem BiH to što ova država uopće ne upravlja migrantskom krizom, što sa sobom povlači brojna iskušenja, prije svega sigurnosna.

“Trenutačno, migrantsku krizu smo prepustili međunarodnim organizacijama i one upravljaju procesima, što je pogubno. Umjesto humanitarnog, moramo početi voditi računa o sigurnosnom problemu i tako promatrati krizu”, dodao je Krešić. Ranije je dopredsjedatelj Vijeća ministara i ministar financija BiH Vjekoslav Bevanda ustvrdio kako vlasti BiH uopće nemaju nikakav nadzor nad time koliko je novca legalno utrošeno ni kojim se tokovima usmjerava za rješavanje ovoga pitanja.

U međuvremenu je objašnjeno i kako je u prva dva mjeseca kroz BiH ušlo pet osoba povezanih s terorizmom, a što su vlastima ove zemlje dojavile “partnerske” agencije, odnosno sigurnosne službe koje nastoje nadzirati ovaj proces. Zbog toga što su državne institucije posve zakazale, vlasti Unsko-sanske županije najavile su zatvaranje kolektivnih centara, što bi situaciju moglo gurnuti u stanje kaosa.

Nema odgovora

Ministarstvo sigurnosti BiH i njegov resorni ministar Dragan Mektić nisu ni nakon isteka roka od 10 dana, koji su ostavile vlasti, preuzeli brigu o prihvatnim centrima u najzapadnijoj federalnoj županiji. Zbog toga su odlučili vratiti 250 migranata koji će biti smješteni u prihvatni centar Ušivak kod Sarajeva. U najvećem broju radi se o problematičnim migrantima koji su tijekom proteklih mjeseci pravili incidente, tukli se i činili druga kaznena djela. Ovi će se migranti u Sarajevo početi vraćati sutra autobusima koje će platiti Međunarodna organizacija za migracije (IOM), koja ima krajnje kontroverznu ulogu u ovoj migrantskoj krizi.