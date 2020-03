Plenković na grčko-turskoj granici: Želimo spriječiti događaje kojima smo svjedočili 2015.

Vodeći europski dužnosnici, među njima i hrvatski premijer Andrej Plenković, danas su u posjetu grčko-turskoj granici na kojoj se prema podacima UN-a nalazi 13.000 migranata koji pokušavaju prijeći u EU iz Turske.

Na granicu su stigli predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća Charles Michel i Europskog parlamenta David Sassoli kako bi procijenili situaciju na terenu, kao i Plenković kao premijer zemlje predsjedavajuće Vijećem EU te hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Uz obilazak granice, oni će se sastati s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom

Starting my visit to #Greece to assess efforts to protect the border. Flying along the Evros river to inspect the situation on the Greek-Turkish border along with 🇬🇷 PM @kmitsotakis, @EP_President David Sassoli, @eucopresident Charles Michel and 🇭🇷 PM @AndrejPlenkovic. pic.twitter.com/CFboLsSUsr