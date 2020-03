Andrej Plenković: 'Ako dođe do eskalacije poslat ćemo vojsku na granice'

U središnjem Dnevniku HTV-a uživo iz Banskih dvora o mogućoj migrantskoj krizi, posljedicama epidemije koronavirusa i brojnim političkim aktualnostima govorio je premijer Andrej Plenković.

- Nakon ovog upravljanja krizom koji se odnosi na epidemiju koronavirusa imamo i novu situaciju uslijed eskalacije sukoba u Siriji i najave turskog predsjednika da bi jedan broj izbjeglica mogao krenuti prema grčkoj granici i istočno mediteranskom ili zapadnobalkanskom rutom prema Europi. Mi smo u intenzivnoj komunikaciji sa svim čelnicima. Sinoć sam razgovarao s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom i predsjednicom Komisije Ursulom von der Leyen, grčkim i bugarskim premijerima i koordiniramo zajednički stav, rekao je Plenković.

- Hrvatska će idućeg tjedna biti domaćin pet sastanaka - dolaze nam ministri obrane, glavni tajnik NATO-a Stoltenberg, nakon toga ministri vanjskih poslova, visoki predstavnik Borel, istodobno u Bruxellesu se planira izvanredni sastanak za zdravstvo, planiramo i izvanredni sastanak ministara unutarnjih poslova, nabroja je aktivnosti premijer.

Dodao je ksko ova situacija zahtjeva europski odgovor, prije svega diplomatski s Turskom te da se na tome radi.

- Politika grčke vlade je ta da neće puštati migrante na nezakonit način i mi ćemo im svim sredstvima pomagati u tome da zaštitimo vanjske granice EU-a, konkretno grčku i bugarsku granicu, rekao je Plenković.

U slučaju dolaska većeg vala migranta na granice RH?

- Cijelo vrijeme govorim da treba rješavati problem na izvorištu, to je u ovom slučaju Sirija. Cijelo vrijeme na Europskom vijeću govorim našim partnerima da EU, kao što je imao aranžman s Turskom proteklih godina gdje smo uložili 6 milijardi eura, da takvu vrstu aranžmana moramo nastaviti. Hrvatski granicu čuva hrvatska policija. Ako dođe do veće eskalacije razmišljat ćemo o uključenju hrvatske vojske, rekao je premijer.

Što pruža hrvatski model u borbi s koronavirusom?

- Mislim da smo do sada zadovoljni s upravljanjem krizom. Prepoznali smo je vrlo rano, početkom siječnja. Pratili smo situaciju u Kini, pripremili smo se, oformili nacionalni stožer, vrlo brzo smo pokrenuli mehanizam na razini EU-a - integrirani mehanizam odgovora na krizu, održali telekonferencije predstavnika ministarstava zdravstva, održali neformalni sastanak ministara zdravstva, a pripremamo još jedan idućeg tjedna. Izolirali smo oboljele pacijente, pratimo njihove kontakte, reagiramo preventivno, odgovorno, ozbiljno, bez panike i još jednom pozivam naše građane na oprez i istovremeno na normalan život, rekao je Plenković.

Utjecaj na hrvatsko gospodarstvo, pogotovo na turizam

- U protekle tri godine imali smo tri rekordne turističke godine. Sada su svi gospodarski resori uključeni u procjene, pokušavamo prepoznati trendove. U ovom je trenutku je dobro da su podaci do sada bili u plusu. Bilježi se da manje ljudi dolazi iz Kine i Koreje, što je razumljivo. No ako na ovaj način nastavimo upravljati ovim procesom, ne vidim da će to imati veće posljedice, smatra predsjednik Vlade.

O susretu Pahor-Milanović i rješavanju graničnog problema

- Svi kontakti su dobrodošli. Mislim da je dobro voditi dijalog. Vlada se zalaže za kontinuiran dijalog sa Slovenijom. Odluka Europskog suda u Luxembourgu u sporu koji je Slovenija pokrenula, bila je onakva kako je rekla Hrvatska i naši pravni stručnjaci. Dakle, Europski sud se proglasio nenadležnim za njihovu tužbu. To znači da se želimo vratiti pregovorima na bilateralan način. Vjerujem da će Janša biti novi slovenski premijer od idućeg tjedna, čuli smo se i nadam se da ćemo ponovno otvoriti dijalog. Mislimo da imamo ideju kako da to riješimo. Blizu smo rješenja, a nadam se da će ga potvrditi i Hrvatski sabor i Slovenski državni zbor, rekao je Plenković.