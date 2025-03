Elon Musk prodao X svojoj AI tvrtki

Elon Musk je u petak navečer objavio da je prodao svoju društvenu mrežu X svojoj tvrtki za umjetnu inteligenciju, xAI, za 45 milijardi dolara, nešto više nego što je platio za nju 2022. godine. "Budućnost xAI-ja i X-a isprepletena je," rekao je Musk u objavi na X-u. "Danas službeno radimo korak da spojimo podatke, modele, računalnu snagu, distribuciju i talente. Ova kombinacija otključat će ogroman potencijal spajanjem naprednih AI sposobnosti xAI-ja s masovnim dosegom X-a" dodao je.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…