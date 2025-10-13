Eksplozija u stambenoj zgradi u Berlinu. Ima ozlijeđenih

Došlo je do snažne eksplozije u stambenoj zgradi u Berlinu. Prema policijskom izvješću, eksplozija se dogodila rano jutros u stanu koji se nalazi u prizemlju višekatnice u četvrti Neukölln, a nakon nje zgradom se proširio požar. Muškarac koji je živio u tom stanu pretrpio je tešku ozljedu glave, ali je van životne opasnosti. Najmanje 45 drugih stanara zadobilo je lake tjelesne ozljede i iritaciju dišnih puteva, prenosi Tagesspiegel.

Na teren su odmah izašli vatrogasci i policija, a do jutra je bilo angažirano oko 100 vatrogasaca. Policija je započela istragu o uzroku eksplozije. Svjedok kaže kako je čuo eksploziju, a zatim je vidio vatru. Kako prenosi portal RBB, tijekom gašenja požara dogodile su se dodatne eksplozije, što policija još nije potvrdila.