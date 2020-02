Dvoje učitelja moralo dati otkaz jer su gej pa učenici organizirali masovni prosvjed: Nisu to zaslužili!

Srednjoškolska djeca koja su stala u obranu svojih gej učitelja mogla bi poslužiti za primjer i brojnim građanima Hrvatske, pogotovo nakon homofobnog ispada na karnevalu u Imotskom.

Naime, Katolička srednja škola Kennedy u američkom Seattleu našla se na udaru kritika nakon što su natjerali svoje dvoje zaposlenika da daju otkaz jer su se zaručili za istospolne partnere.

Učitelj engleskog jezika Paul Danforth i trenerica nogometa Michelle Beattie dali su otkaz jer je to od njih zahtijevalo vodstvo škole iako su se oni opravdali kako su učitelji svojevoljno otišli sa svojih radnih mjesta. No, dogodilo se to nedugo nakon što je Sean Nyberg zaprosio svoga dečka, učitelja Paula tijekom izleta u Disneyland u studenome.

Otkazi učiteljima naišli su na osudu američke javnosti, a to je posebno zasmetalo učenicima škole koji su organizirali prosvjed.

Stotine njih zajedno s roditeljima okupilo se ispred škole i tražilo je da se učitelji vrate na posao jer su oboje 'iznimno sposobni'.

Kasnije se ispostavilo da se u ugovoru između zaposlenika i škole zahtjeva da daju otkaz ako njihov životni stil nije u skladu s katoličkim moralnim vrijednostima i razlikuje se od katoličkog učenja. Dok su mnogi roditelji bili svjesni tog dijela u ugovoru, nisu mislili da će škola stvarno reagirati tako ako netko od učitelja javno objavi da je u homoseksualnoj vezi.

– Odnosi li se to i na učitelje koji su razvedeni ili ponovno vjenčani. Ili imaju djecu izvan braka? – zapitala se majka Erika Dubois.

