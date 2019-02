Dvojac planirao državni udar da smijeni Trumpa?

Zamjenik državnog tužitelja Sjedinjenih Država 2017. godine možda je planirao državni udar. Tadašnjem direktoru FBI-a poslao je pitanje o tome kakve su ustavne odredbe u slučaju uklanjanja predsjednika i ima li u Kongresu dovoljan broj ruku da se pokrene i okonča opoziv Donalda Trumpa utvrdi li se da je nekompetentan za taj posao.

Aktivacija 25. amandmana

Bivši direktor FBI-a Anderw McCabe, koji je na dužost stupio nakon što je Trump smijenio Jamesa Comeya kazao je u intervjuu TV postaji kako ga je o mogućem opozivu Trumpa konzultirao zamjenik državnog tužitelja (ministra pravosuđa) Rod Rosenstein. On je želio doznati detalje o tome kako bi se mogao aktivirati 25. amandman na američki ustav koji upravo govori o uklanjanju predsjednika s funkcije pokaže li se da nije sposoban voditi zemlju.

Na sve to žestoko je reagirao senator i predsjednik senatskog Odbora za pravosuđe Kindsay Graham koji je najavio da će detaljno istražiti taj pokušaj „birokratskog državnog udara“. Republikanac Graham isprva je bio veliki protivnik Donalda Trumpa, no kasnije je postao njegov veliki podržavatelj i istomišljenik. On je najavio da će Odbor za pravosuđe, kojemu je na čelu, održati saslušanje kako bi se otkrilo jesu li istiniti navodi bivšega čelnog čovjek FBI-a. On također smatra da američki narod treba znati ako se to doista dogodilo.

– Šokiran sam time što je jedan o najviših dužnosnika američkog sustava za provedbu zakona, na nacionalnoj televiziji tako lakonski izjavio da je sa zamjenikom glavnog državnog odvjetnika raspravljao o tome kako ukloniti predsjednika s dužnosti – kazao je Graham i najavio da će izdati subpoenu kako bi bio siguran da će se pozvani svjedoci pojaviti na saslušanju.

Rat s obavještajcima

Graham je također kazao da će “prevrnuti Ministarstvo pravosuđa kako bi doznao je li se to doista dogodilo“. A McCabea je Trump smijenio s mjesta direktora FBI-a samo dva dana prije njegova planiranog odlaska u mirovinu.

– FBI je imao dobar razlog za otvaranje istrage protiv Trumpa kako bi se doznalo je li on bio u dosluhu s Rusijom, što je potencijalna prijetnja nacionalnoj sigurnosti. To je postalo aktualno nakon što je smijenio Jamesa Comeya koji se zalagao za tu istragu – kazao je McCabe u intervjuu naglašavajući kako je FBI imao puno pravo istražiti predsjednikove aktivnosti. Dodao je i da je Trump odbio savjete američke obavještajne zajednice koja je tvrdila da Sjeverna Koreja ima nuklearne projektile. „Putin mi je rekao da oni to nemaju. Baš me briga: vjerujem Putinu“, kazao je Trump.

