Dumbović: Ženi je na glavu pao grijači uređaj, išla je na šivanje. Javila se u panici i morao sam otići

Župan Darko Milinović i gradonačelnik Novalje Ante Dabo obilaze danas potresom pogođena područja Sisačko-moslavačke županije, za koju su izdvojili 100 tisuća kuna te isto toliko za gradove Petrinju i Glinu, a za Zavičajnu udrugu "Vila Velebita" 50 tisuća kuna.

Nakon zahvale županu i gradonačelniku, Darinko Dumbović dao je kratku izjavu za medije.

"Nikada mi se građani nisu žalili na obnovu i koliko ja znam je ono što sam čuo iz medija. Bio sam u jednoj kući u Strašniku. Koliko ja znam, ima samo par kuća, a ne toliko koliko se priča. Ja se neću uplitat u to tko je kriv za nešto od prije nekih 20 godina, ali moramo izvući pouku, a u sustavu su ljudi koji to moraju iskontrolirati", kazao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

"Nalazimo se u vremenu kada smo ljudi u krvi i mesu i imamo katastrofu", dodao je.

Video: Dumbović za ulazak u svoj stan morao čekati vatrogasace

"Mi smo se danas dogovorili da podjela hrane ne može biti u centru grada, grad je blokiran i moramo donositi odluke. Topli obrok nije siguran jer jedan ulaz i drugi je blokiran. Ljudi imaju prolaz kroz robnu kuću koja je dobila crvenu naljepnicu. Dao sam poruku da taj strogi centar grada treba zatvorit i maknut ljude", kazao je gradonačelnik Petrinje.

Novinari su gradonačelnika pitali i o slučaju probijanja ograde u centru Petrinje automobilom i na to da se oglušio na upozorenje policije.

"Ja ne znam tko vam je rekao da sam se oglušio. Ja mogu reći samo istinu. U situaciji kada se desio potres moja kuća je u ulici Ivane Brlić Mažuranić. Žena mi se javila i u tom trenutku sam napravio sve da dođem do nje, a da sam srušio ogradu, mislim da možete pogledati na mome autu je li malo ogrebano, ako sam i slučajno prošao onda sam samo lagano zapeo za dio ograde, a vidi se na autu da nije ništa. To je dokaz. Ja znam da sam pogriješio, ja sam toga svjestan. Pitam ja vas da ste prije deset dana imali potres u kojem vam je ženi palo nešto na glavu, a to je jedan dio s plafona, jedan grijači uređaj . Palo je i rasjeklo i išla je na šivanje. I kad se sinoć javila u panici jednostavno sam morao otići i došao sam na način koji nije propisan" rekao je.

"U kući mi je šteta. Ispričavam se svima onima kojima sam u ovih zadnjih 10 dana napravio ili rekao krivu riječ. Ovo sinoć je bilo prestrašno, to je bio jedan šok u kojem sam ja rekao da moramo zatvoriti grad. Rekao sam ženi da mi moramo iz te kuće van, kad me pitala gdje ćemo, rekao sam joj da ode na more, ja moram ostati ovdje", objasnio je Dumbović.