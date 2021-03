Dumbović nakon glasina o cijeni jakne: 'Platio sam ju 270 eura, davno, na sniženju'

Društvenim se mrežama proširila informacija da jakna petrinjskog gradonačelnika Darinka Dumbovića košta oko deset tisuća kuna, no on je to demantirao rekavši kako se u ovo izborno vrijeme oko svega stvara fama.

- Očito je sve oko mene i u vezi sa mnom sad pitanje, kampanja. Jakna je koštala puno, puno manje, platio sam ju 270 eura, davno, na sniženju, rekao je Dumbović za 24sata te se na pitanje ne misli li da svojom odjećom šalje poruku Petrinjcima zahvalio, a onda kazao da će put Crvenog križa.

- Hvala vam lijepo, ja ću sad nastojati otići obući se u Crveni križ, kako bih bio prijemčiviji. Svaki moj korak ima neku dimenziju iz koje se stvara fama, i u kojoj očito mnogi pričaju svoju priču. Znam da smo u kampanji, i u demokraciji, sve to poštujem, ljudi imaju pravo prodavati priču, pitanje je samo koji će medij to onda i prenositi, dodao je gradonačelnik.

