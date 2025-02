Dukić: Da sam ja radio ovako nezakonito dobio bi još dva mandata, ali robije

ISPOVIJEST BIVŠE MAŽORETKINJE

'Pipkao me po stražnjici kad sam imala 15 godina, hvalio se s koliko je djevojaka spavao'

– Osim vikanja, Alen me je često seksualno uznemiravao u vidu primanja za stražnjicu, dok sam imala 15-16 godina. Kada sam jasno i glasno rekla da prestane, bila sam proglašena i obilježena problematičnom. Često me je znao pitati "Je l' f**aš što?" i forsirao me da mu dam odgovor. Hvalio se i s koliko djevojaka iz tima je spavao i s koliko trenutno spava, dok je doma imao ženu i maloljetnu kćer – kazuje bivša mažoretkinja.