Dubrovnik zabranjuje sjedenje na poznatim stepenicama, uvode i novčane kazne

Dubrovački skalini uskoro bi mogli izgubiti jednu od svojih dosadašnjih funkcija. Grad Dubrovnik najavio je zabranu sjedenja na tim lokacijama, a odluka se obrazlaže potrebom zaštite kulturne baštine i osiguravanja nesmetanog kretanja stanovnika i posjetitelja. Za one koji se neće pridržavati novih pravila predviđene su i novčane kazne.

"Odlučili smo, pošto želimo dodatno uvesti održivost i poštovanje povijesne jezgre, uvesti zabranu sjedenja na skalinima ispred Crkve svetog Vlaha i skalinima od Jezuita. I jedno i drugo predstavlja nemjerljivu kulturnu baštinu ne samo grada Dubrovnika nego i svijeta i mislimo da se prema njoj treba iskazivati određena razina poštovanja. Sjedenje na skalinima držimo neprimjerenim, a još ako se uz to sjedenje doda da se jedu sendviči mislimo da nije u redu.", rekao je gradonačelnik Mato Franković za Dnevnik Nove TV.

Skalini ispred Crkve svetog Vlaha i oni koji vode do Isusovačke crkve jedni su od najpoznatijih i najfotografiranijih prostora u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Osim što su nezaobilazna turistička atrakcija, imaju i snažnu simboličku vrijednost jer povezuju sakralne objekte s urbanim životom grada. Njihova kamena arhitektura svjedoči o stoljetnoj graditeljskoj tradiciji i predstavlja važan dio identiteta koji Dubrovnik prenosi svijetu. Mjera zabrane sjedenja, kako navodi gradska uprava, trebala bi pridonijeti očuvanju izgleda i funkcionalnosti ovih prostora, a ujedno i smanjiti problem gužvi koje se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju u središtu povijesne jezgre.