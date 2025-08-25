Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
Dubrovački skalini

Dubrovnik zabranjuje sjedenje na poznatim stepenicama, uvode i novčane kazne

Dubrovnik: Nakon 290 godina, kompletno su obnovljeni Skalini od Jezuita
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.08.2025.
u 07:35

Skalini ispred Crkve svetog Vlaha i oni koji vode do Isusovačke crkve jedni su od najpoznatijih i najfotografiranijih prostora u povijesnoj jezgri Dubrovnika

Dubrovački skalini uskoro bi mogli izgubiti jednu od svojih dosadašnjih funkcija. Grad Dubrovnik najavio je zabranu sjedenja na tim lokacijama, a odluka se obrazlaže potrebom zaštite kulturne baštine i osiguravanja nesmetanog kretanja stanovnika i posjetitelja. Za one koji se neće pridržavati novih pravila predviđene su i novčane kazne.

"Odlučili smo, pošto želimo dodatno uvesti održivost i poštovanje povijesne jezgre, uvesti zabranu sjedenja na skalinima ispred Crkve svetog Vlaha i skalinima od Jezuita. I jedno i drugo predstavlja nemjerljivu kulturnu baštinu ne samo grada Dubrovnika nego i svijeta i mislimo da se prema njoj treba iskazivati određena razina poštovanja. Sjedenje na skalinima držimo neprimjerenim, a još ako se uz to sjedenje doda da se jedu sendviči mislimo da nije u redu.", rekao je gradonačelnik Mato Franković za Dnevnik Nove TV. 

Skalini ispred Crkve svetog Vlaha i oni koji vode do Isusovačke crkve jedni su od najpoznatijih i najfotografiranijih prostora u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Osim što su nezaobilazna turistička atrakcija, imaju i snažnu simboličku vrijednost jer povezuju sakralne objekte s urbanim životom grada. Njihova kamena arhitektura svjedoči o stoljetnoj graditeljskoj tradiciji i predstavlja važan dio identiteta koji Dubrovnik prenosi svijetu. Mjera zabrane sjedenja, kako navodi gradska uprava, trebala bi pridonijeti očuvanju izgleda i funkcionalnosti ovih prostora, a ujedno i smanjiti problem gužvi koje se tijekom ljetnih mjeseci stvaraju u središtu povijesne jezgre.
Ključne riječi
skalini od jezuita Dubrovnik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još