FOTO Tko je to uplovio u Dubrovnik? Elita na 'plutajućoj palači' uživala u nezamislivom luksuzu

han je poznat po svojoj strasti prema luksuzu – nakon što je 95-metarsku jahtu Kismet 2023. prodao (preimenovana je u Whisper), naručio je još veću i raskošniju verziju. Nova Kismet prava je plutajuća palača.
Procjenjuje se da tjedni najam Kismeta stoji oko tri milijuna eura, ne računajući gorivo, hranu, piće, posadu i pristanišne troškove. Brod je opremljen vrhunskim sadržajima poput helidroma, luksuznog wellness centra, privatnog kina i bazena s panoramskim pogledom.
Na palubi u Dubrovniku viđeno je i zanimljivo društvo. Među gostima bio je i Fran Scola, visoki izvršni direktor moćne tvrtke OKO Group, koja stoji iza niza glamuroznih projekata u Miamiju i New Yorku. Scola je i član Upravnog odbora luksuznog hotelskog brenda Aman Resorts, u vlasništvu Vladislava Doronina, osnivača i čelnog čovjeka OKO Groupa.
Rusko-švicarski poduzetnik i kolekcionar umjetnina, već desetljećima slovi kao jedno od najpoznatijih imena u svijetu luksuznih nekretnina. Mediji su ga često povezivali s bogatim i slavnim osobama – među ostalim i s manekenkom Naomi Campbell, s kojom je bio u vezi, a koju je kasnije tužio jer mu nije vratila poveću svotu novca koji joj je posudio za vrijeme njihove veze.