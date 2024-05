Dubrovnik Amerikancima najbolja destinacija za grupna putovanja

Drugu godinu za redom hrvatski turistički dragulj Dubrovnik čitatelji američkog magazina Global Travelera izglasali su za najbolju destinaciju za grupna putovanja. Na 12. godišnjoj dodjeli nagradu Leisure Lifestyle Awards preuzela je u Philadelphiji preuzela je Ela Urlić-Jakić iz predstavništva Hrvatske truističke zajednice u SAD-u.

- Priznanja poput ovoga potvrđuju odličnu poziciju Hrvatske na turističkoj karti svijeta. Drago nam je što smo ponovo prepoznati kao kvalitetna, atraktivna i održiva destinacija te što je je aktualni šampion hrvatskog turizma, grad Dubrovnik, zauzeo vodeće mjesto u društvu globalno popularnih i renomiranih destinacija - komentira Kristjan Staničić , direktor Hrvatske turističke zajednice i podsjeća da je od svih dalekih tržišta za hrvatski turizam najvažnije upravo američko tržište.

Inače, u kategoriji u kojoj je Dubrovnik zauzeo prvo mjesto našla su se odredišta kao što su: Italija, Cabo San Lucas u Meksiku, Kostarika i Napa Valley u Kaliforniji. Čiatetelji su, osim u ovoj kategoriji, odlučivali i o najboljim destinacijama i objektima u kategorijama kao što su Best Historical Attractions, Best Adventure Destination, Best Leisure Destination, Best International Ski Destination, Best Luxury Cruise Line, Best Golf Destination, Best All-Inclusive Resort i dr.

- Ove su nagrade u sektoru turizma visoko cijenjene jer se temelje isključivo na glasovima čitatelja, a nama je iznimno drago što su oni i ovom prilikom prepoznali i nagradili naš Dubrovnik. Veseli nas što smo istaknuti po svojoj kvaliteti i ponudi na velikom i nama vrlo važnom američkom tržištu na kojem upravo Dubrovnik uživa status najpopularnije hrvatske destinacije - poručio je Miroslav Drašković, direktor TZ grada Dubrovnika.

Direktorica predstavništva HTZ-a u SAD-u Leila Krešić-Jurić ističe da nagrada magazin Global Traveler ističe ono najbolje u sektoru putovanja. - Ove nagrade su nepristrane, a temelje se isključivo na glasovima čitatelja te na taj način nagrađuju najbolje turističke destinacije, hotele, avio prijevoznike, zračne luke, krstarenja te razne turističke proizvode i usluge - pojasnila je Krešić-Jurić.

Američki Global Traveler ima više od 817.000 čitatelja i jedna je od važnijih točaka povezivanja brojnih ljubitelja putovanja s turističkim destinacijama i subjektima diljem svijeta. Istraživanja pokazuju kako njegovu publiku čine uglavnom Amerikanci više kupovne moći. Inače, u dosadašnjem dijelu godine Hrvatsku je posjetilo 103.000 Amerikanaca, koji su ostvarili 266.000 noćenja. U odnosu na lani, bilo ih je devet posto više, a plus u noćenjima iznosi šesat posto.

