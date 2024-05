Zlatna penkala odlazi u Veliku Britaniju, Mađarsku, Finsku, Nizozemsku, Njemačku i Italiju

U predivnom kulturno spomeničkom kompleksu Lazareti u Dubrovniku , večeras je održana jubilarna 20. dodjela nagrada „Zlatna penkala“ , koju je tradicionalno organizirala Hrvatska turistička zajednica, ovog puta uz snažnu podršku TZ Dubrovačko-neretvanske županije i TZ grada Dubrovnika. Riječ je o odlično prihvaćenoj dodjeli priznanja inozemnim urednicima, novinarima, travel blogerima i influencerima koji su u prošloj godini svojim pozitivnim i afirmativnim izvještavanjem uvelike doprinijeli promociji hrvatskog turizma u svijetu.

Tako je na večerašnjoj svečanoj dodjeli sudjelovalo 33 predstavnika medija iz 15 zemalja, a poseban je obol ovom događanju dalo i 14 VIP predstavnika medija koji su u posljednjih dvadesetak godina svojim angažmanom i radom uspješno promovirali Hrvatsku kao poželjnu turističku destinaciju na globalnoj razini.

„Iznimno mi je drago što dodjelom nagrade Zlatna penkala imamo priliku valorizirati vrijednost rada inozemnih autora koji svojim talentom, kreativnošću i znanjem nemjerljivo doprinose gradnji pozitivnog imidža hrvatskog turizma na međunarodnoj turističkoj sceni. Činjenica je da je Hrvatska, unatoč mnogim izazovnim okolnostima, uspjela zadržati konkurentnu poziciju među vodećim turističkim silama te s ponosom naglašavam da smo prepoznati kao kvalitetna, atraktivna i održiva destinacija. Dio tog velikog uspjeha svakako su i inozemni predstavnici medija koji su izvještavanjem o Hrvatskoj, oblikovali status naše zemlje kao jedne od najpoželjnijih mediteranskih odredišta“, izjavio je Kristjan Staničić, čestitavši svim nagrađenim sudionicima prisjetivši se kako je kroz 20 godina, ovim projektom, preko 500 inozemnih predstavnika medija dobilo priznanja, nagrade i Grand prix.

Foto: HTZ

Uz direktora Staničića i kolege iz predstavništava HTZ-a, svečanosti dodjele nagrada prisustvovali su i Monika Udovičić iz Ministarstva turizma i sporta, Jelka Tepšić, zamjenica dubrovačkog gradonačelnika, Ivo Klaić ispred Dubrovačko-neretvanske županije, Miroslav Drašković, direktor TZ grada Dubrovnika, Julijo Srgota, direktor TZ Dubrovačko-neretvanske županije, kao i brojni uzvanici iz turističkog sektora.

„Čestitam i zahvaljujem svim predstavnicima medija koji stvaraju najbolje objave o Hrvatskoj, pri čemu imaju veliku ulogu u promociji hrvatskog turizma. Unatoč odličnim impresijama i pozitivnom izvještavanju, činjenica je da se naša zemlja svakodnevno suočava i s mnogim izazovima, kao što su održivost i tzv. prekomjerni turizam. Upravo je zbog toga nužno da svi skupa razvijamo koncepte koji će biti fokusirani na visoku kvalitetu iskustva turista, ali jednako tako, i na dobrobit stanovnika koji žive u popularnim turističkim destinacijama kao što je Dubrovnik“, rekla je Jelka Tepšić.

Foto: HTZ

Najznačajnija nagrada Zlatne penkale je Grand prix koji se ove godine dodjeljivao u šest kategorija: za najbolju radijsku reportažu, za najbolju reportažu online medija, za najbolju reportažu tiskanog medija, za najbolji travel blog, za najbolju objavu na društvenim mrežama te za najbolju televizijsku reportažu.

Novinar Adrian Chiles iz Velike Britanije ovogodišnji je dobitnik Grand prixa za najbolju radijsku reportažu, i to o Murteru, a u čiji je fokus stavio kulturnu baštinu, gastronomiju i svoje osobne obiteljske priče s tog otoka. Jedna od njegovih reportaža s Murtera emitirana je u popularnoj radio emisiji BBC-ja 'Your Place or Mine with Shaun Keaveny'.

U kategoriji najboljeg internetskog članka, Grand prix su osvojile mađarske novinarke Anna Gall i Eszter Nagy. Njihov tekst o putovanju Istrom, odnosno idealnom spoju prirode i kulture, objavljen je na Indexu, jednom od najčitanijih mađarskih portala koji dnevno bilježi gotovo 5 milijuna pregleda.

Foto: HTZ

Grand prix za najbolju reportažu tiskanog medija ove su godine dobile finska novinarka Pirjo Houni-Lundberg i švedska fotografkinja Marica Rosengård, za njihov članak „Očaravajuća ljepota Plitvičkih jezera“ koji je objavljen u renomiranom finskom Mondo Travel Magazinu. I ostali radovi spomenutih autorica već su ranije prepoznati kao iznimno uspješni, o čemu najbolje svjedoče njihova priznanja. Naime, Pirjo Houni-Lundberg je 2016. bila nominirana za Novinarku godine u Finskoj, dok je Maricu Rosengård Udruga švedskih fotografa imenovala najboljom fotografkinjom 2019. godine.

Za najbolji travel blog, nagrada Grand prix ove godine odlazi u Nizozemsku, a primili su ju Marjolein Linstra i Danny van der Meijden koji su na svojim platformama opisali prednosti i čari različitih regija Hrvatske, kao i vlastita iskustva stečena u brojnim krajevima naše zemlje.

Nagradu Grand prix osvojili su i Sohi Malih i Elisa Malih iz Njemačke, i to za najbolju objavu na društvenim mrežama. Riječ je o content kreatorima koji kroz praćenje hrvatske turističke ponude privlače pozornost svojih pratitelja, ali i medija koji su nerijetko preuzimali njihove objave o hrvatskom turizmu.

Foto: HTZ

Licia Colo' i Alessandro Antonino iz Italije, primili su Grand prix za najbolju televizijsku reportažu, tj. za uradak o Plitvičkim jezerima emitiran na talijanskom TV kanalu LA7, jednom od najgledanijih programa u toj državi. Colo' je jedna od najpoznatijih talijanskih novinarki čiji portfelj krase mnoge nagrade, a trenutno je posvećena emisiji Eden-Pianeta da salvare koja se bavi ekološkim putopisima.

Dodajmo kako je u sklopu ovogodišnjeg cjelokupnog programa Zlatne penkale, HTZ s partnerima organizirao i trodnevno studijsko putovanje, prilikom čega su inozemni novinari, blogeri i influenceri uživali u obilasku znamenitosti i atrakcija Dubrovačko-neretvanske županije. Razgled Dubrovačkih gradskih zidina, plovidba Neretvom, uživanje u pogledu koji se pruža sa Srđa, posjet Cavtatu, vožnja Karakom i photo safari u Opuzenu samo su neka od iskustava koja će predstavnici stranih medija pamtiti s ovog putovanja, a ne treba zaboraviti ni na folklorni ansambl Linđo koji je tijekom svečanog dijela programa sve uzvanike zabavljao svojim plesnim nastupima i klapskim pjevanjem.

