Austrijanci pozvani na oprez. U ovim zemljama EU-a prijete im visoki troškovi mobitela. Na popisu i Hrvatska

Od 2017. godine u zemljama članicama Europske unije, pa tako i ui Hrvatskoj za korisnike mobilnih telefona ukinute su naknade za roaming. Isti uvjeti vrijede kako u njihovoj matičnoj zemlji tako i u cijeloj EU. Unatoč toga austrijske se turiste poziva na oprez. Uz napomenu kako je još uvijek moguće da nakon godišnjeg odmora u nekoj od zemalja EU-a dobiju veliki račun za korištenje mobitelskih usluga. I da godišnji odmor postane vrlo skup.

Evo kako je to moguće! Ako se korisnik mobitela nalazi u nekoj zemlji EU-a, ali u pograničnoj regiji blizu neke druge države koja nije članica EU-a, njegov se telefon može spojiti na “pogrešnu” mrežu, u slučaju da je omogućen automatski odabir mreže. Austrijski dnevni list “Österreich” prenosi objašnjenje Jensa-Uwea Theumera, potpredsjednika njemačkog portala za usporedbe internetskih i mobilnih proizvoda “Verivox” za dnevnik “Bild”, zašto dolazi do tog za korisnika mobilne telefonije često neprimijećenog, ali izuzetno skupog spajanje na “pogrešnu” mrežu:

“Uz nacionalne granice, telekomunikacijski stupovi za mobilne telefone često odašilju signale još kilometrima daleko u susjednu zemlju. Moderni pametni telefoni uvijek se spajaju na najbolju dostupnu mrežu. To se isto događa i ako mreža u susjednoj zemlji šalje jače signale od kućne mreže”.

U tim pograničnim područjima stoga telefoniranje, slanje SMS poruka i surfanje internetom, može postati vrlo skupo. “Österreich” upozorava Austrijance koji odlaze na godišnji odmor u neku od zemalja EU-a da odmah po dolasku prvo provjere da li je se je njihov mobitel spojio na mrežu telekomunikacijskog operatora u dotičnoj zemlji. Ako nije, nego na operatora susjedne zemlje koja nije članica EU-a moraju znati da će im biti obračunata naknada za roaming. A ona nije baš jeftina.

List u nastavku navodi i popis EU zemalja u čijem bi pograničnom području moglo doći do “neželjenog” pripajanja mobitela na operatore u zemlji koja nije članica EU-a. Na listi je navedena i Hrvatska, inače i ove godine najomiljenija destinacija Austrijanaca za odmor.

“Hrvatska, država članica EU-a, duž svoje obale graniči s Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Ako se turistima u pograničnom području Hrvatske dogodi pogrešno pripajanje mobitela na mrežu u tim zemljama u hrvatskom susjedstvu, morati će platiti do 2,29 eura po minuti za korištenje bosanske mreže, a u Crnoj Gori čak i do 2,49 eura po minuti”, upozorava “Österreich”.

Problem bi mogli imati i Austrijanci koji će ljetovati na otoku Krfu u Grčkoj , ako im se u tamošnjom pograničnom području mobitel spoji na albansku mrežu. List navodi da je Albanija nedavno postavila novi telekomunikacijski stup za mobilnu telefoniju na svojoj obali. Rezultat toga je da turisti koji slete na otok Krf sada primaju poruku “Dobrodošli u Albaniju”. Navedena situacija mogla bi, kako navodi austrijski dnevni list, iako Austrijanci ljetuju u Grčkoj, zemlji članici EU-a, dovesti do ogromnih troškova, zbog pripajanja na albansku mobilnu mrežu zbog pristupa internetu te telefonskih poziva i slanja poruka.

Slična je situacija i uz granično područje Grčka - Turska. U Grčkoj postoji jedan granični prijelaz gdje su visoki troškovi. Tko god se spoji na tursku mobilnu mrežu mora računati na naknadu za roaming do 2,29 eura po minuti. To se posebno odnosi na grčke odnose Kos i Rodos, gdje se mobiteli mogu spojiti na snažnu tursku mrežu.

Na popisu zemalja u kojima se treba paziti da pri mobilnom telefoniranju ne dođe do velikih troškova je i Švicarska, budući da nije članica EU-a. “Österreich” podsjeća Austrijance da i “mikro - države” poput Monaka, Andore, San Marina i Vatikana nisu članice EU-a. Stoga se uredba EU o roamingu ne primjenjuje u tim zemljama.

Korištenje pogrešnog operatora na odmoru u Francuskoj, a time i mrežne tarife može rezultirati visokim troškovima, jer će se vaš mobilni telefon spojiti na mrežu u Andori ili Monaku. Budući da se sezona godišnjih odmora približava, austrijski dnevni list, već unaprijed poziva Austrijance na oprez, kako im nakon povratka kući odmor ne bi prisjeo kada ugledaju račun za mobitel.