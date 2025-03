Drama u Njemačkoj: Specijalci upucali muškarca nakon napada nožem

Specijalne snage Ureda državne kriminalističke policije u Njemačkoj upucale su 26-godišnjeg Afganistanca nakon što je prethodno napao nožem Nijemca, javlja Bild.

Incident se dogodio u Schönebecku, gradiću jugoistočno od Magdeburga, oko 4:30 ujutro. Afganistanac je, prema izvještajima, prijetio Nijemcu na stubištu stambene zgrade. Razlozi sukoba i to jesu li se njih dvoje poznavali, još uvijek nisu poznati. Očigledno su svjedoci čuli sukob i pozvali policiju. Kada su specijalci stigli, Afganistanac je prijetio i njima. Policija je izvijestila: "Zbog toga je došlo do ispaljivanja metaka prema osumnjičeniku. On je kasnije preminuo u bolnici."