Drama u Belizeu: Muškarac naoružan nožem oteo zrakoplov, putnik ga napao i ubio

Muškarac naoružan nožem oteo je mali putnički zrakoplov kompanije Tropic Air otet u Belizeu što je izazvalo kaos na tlu i u zraku. Incident, koji se dogodio nakon polijetanja aviona iz Corozala, potvrdio je povjerenik policije Belizea Chester Williams tijekom konferencije za novinare. Osumnjičeni je identificiran kao Akinyela Taylor, državljanin SAD-a. Prema izvoru s aerodroma u Belizeu, koji je razgovarao s Newsweekom, svi letovi su prizemljeni, a osoblje aerodroma bilo je u stanju šoka. Lokalni mediji izvijestili su o osobi s vidljivim ozljedama i krvlju na licu, dok je oteti avion kružio zračnim prostorom oko Belize Cityja. Nakon napetih trenutaka, avion je sigurno sletio na Međunarodni aerodrom Philip S. W. Goldson u Belize Cityju. Putnici su brzo evakuirani i dočekani od strane policije. U dramatičnom obračunu, otmičar je pogođen u prsa i proglašen je mrtvim po dolasku u bolnicu.

Prema riječima povjerenika Williamsa, jedan od putnika, koji je pucao na otmičara, prevezen je u bolnicu u kritičnom stanju. Williams je tog putnika nazvao 'herojem' zbog hrabrosti kojom je intervenirao. Nekoliko drugih putnika zadobilo je ozljede i prevezeni su na liječenje. Motiv otmičara za sada ostaje nepoznat, a policija ima ograničene informacije o Tayloru. Američka ambasada kontaktirana je radi daljnje istrage.

Povjerenik Williams naglasio je da će ovaj događaj biti predmet intenzivne rasprave na sljedećem sastanku vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi se preispitale sigurnosne mjere. Posebne pohvale Williams je uputio pilotu zrakoplova, koji je, unatoč ekstremno stresnoj situaciji, ostao miran i fokusiran. "Obavio je izvanredan posao", rekao je Williams, ističući pilotovu sposobnost da sigurno prizemlji zrakoplov i spasi živote putnika. Dok istraga o motivima i okolnostima ovog tragičnog incidenta traje, zajednica u Belizeu i šire ostaje potresena ovim rijetkim i nasilnim događajem.

