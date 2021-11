Dr. Kutleša: Sustav za sad funkcionira. Sve ovisi o brojkama, situacija je dosta dramatična

Pročelnik Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", doc. dr. Marko Kutleša gostovao je u HRT-ovoj emisiji Studio 4 gdje je komentirao trenutno stanje u bolnicama.

- Broj novozaraženih koronom raste u ovom četvrtom valu koji ne posustaje. Karakteristično je da COVID pacijenti sve češće dolaze na odjele intenzivne njege sa začepljenim plućnim arterijama. Zabrinjava i podatak da gotovo nema pravila - kisik odnosno pomoć respiratora traže i mlađi i stariji građani, jedino što oni koji su primili cjepivo ipak manje završavaju na odjelima intenzivne njege - naveo je.

Kazao je da su jučer tijekom dana primili troje bolesnika, te da su svi oni na respiratoru.

- Mlađe su životne dobi, sada je kod nas na intenzivnoj prosječna dob pacijenata oko 50 godina. Mi jesmo centar koji radi izvantjelesno oksigenaciju pa nam dolaze pacijenti mlađe životne dobi koji jesu kandidati za to i stoga je nama prosječna dob pacijenata možda malo niža - objasnio je i dodao kako je riječ mahom o necijepljenim pacijentima.

- Od svih pacijenata koji su u ovom posljednjem valu završili kod nas na intenzivnoj svega nekolicina je bila cijepljena. Čini se da cjepivo, što se pokazalo i kroz istraživanja, štiti od težeg oblika bolesti, poručio je dr. Kutleša dodavši da nitko tko je primio booster dozu kod njih nije primljen.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 14.03..2020., Zagreb - Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljevic. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

'Struka je upozoravala'

Kaže kako se čini da delta varijanta virusa izaziva težu kliničku sliku.

- Doima se da i mlađa populacija može imati teže kliničke slike. Da, čini se da delta izaziva teže kliničke slike. Ono što je sada različito u odnosu na prethodne valove jeste da je puno bolnica otvorilo odjele za covid pacijente, nije samo jedna bolnica i mnogi kolege vrijedno rade kako bi pokušali pomoći tim ljudima, naglasio je dodavši da za sada sustav funkcionira.

Smatra kako o tome do kad će sustav funkcionirati ovisi o brojkama, te je poručio kako je situacija dosta dramatična. Ističe kako su države koje su ranije od nas uvele covid potvrde danas u boljoj situaciji od Hrvatske.

- Mi se nismo procijepili u dovoljnoj mjeri. Zašto je tome tako ne znam, ali meni se ponekad čini da i neke države koje su ranije od nas uvele covid potvrde isto imaju porast oboljelih, ali im bolnički sustavi ne pate jer nema previše teških pacijenata. Da li smo to i mi trebali ranije napraviti, teško je za reći. Mislim da je struka na to upozoravala i mi smo mislili da bi to bio dobar put. Mi smo se nadali da je dovoljan broj ljudi prebolio bolest i da je dio procijepljen pa da situacija neće biti kakav je sada, ali smo se prevarili, kaže dr. Kutleša.

