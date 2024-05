Peternel: Nikad nisam rekao da sigurno nećemo s HDZ-om

U utorak će se javnosti obratiti pregovarači HDZ-a i DP-a, no pred njima je još mnogo programskih i kadrovskih dogovora, izjavio je Igor Peternel u "Studiju 4" i naglasio da je došlo do značajnog napretka u pregovorima. HSS-ov Krešo Beljak smatra da takva Vlada Hrvatskoj ne nosi ništa dobro.

Igor Peternel, saborski zastupnik Domovinskog pokreta, potvrdio je za HRT da je došlo do napretka u pregovorima s HDZ-om. - Tek sad se mogu otvoriti pravi pregovori s obzirom na to da se došlo do ključnog napretka koji je bio nužan preduvjet da bi uopće došlo do daljnjih programskih i svih drugih kadrovskih razgovora. Vjerujem da ćemo pred kraj tjedna znati koji su rezultati, a svakako sam optimist, rekao je Peternel i kazao da će se pregovarači javnosti vjerojatno obratiti u utorak.

Nije htio otkriti na koliko ministarstava računa Domovinski pokret. - Mogu reći ono kako ja to vidim, u tome bi svakako trebalo biti jedno od državnih ministarstava i treba biti ono čime DP ulazi u ovu priču, tajkoji je itekako važan i mislimo da je to nešto što bi pokazivalo u kojem smjeru će ići vlada u kojoj participiramo, rekao je Peternel.

Kazao je kako je ministarstvo demografije i useljeništva u njihovom programu najviše pozicionirano. - U kampanji je ta problematika komunicirana kao ključna, točno smo razvili kojim pravcima trebamo ići kako bi zaustavili iseljavanje, povećali natalitet i eventualno stvorili uvjete za povratak stanovništva, rekao je.

VEZANI ČLANCI:

Peternel je rekao kako svoj program neće provoditi s ljevicom jer imaju različite vizije niti bi to bilo pošteno prema biračima. - Možemo pokušati to napraviti s ideološki, barem djelomično, srodnom strankom, što ona prema biračkoj bazi svakako jest. Je li ona bila takva prema vodstvu stranke - nije - i zato smo bili nezadovoljni. Ja nikad u kampanji nisam rekao da mi sigurno nećemo ići s HDZ-om, ali sam rekao da nećemo ići s ljevicom, ako se dogovorimo i ako se budu provodile politike za koje smo smatrali da su bitne, ako ne - uvijek možemo na nove izbore, rekao je Peternel. - Ako smo prevarili birače, to ćemo vidjeti na europskim izborima, dodao je Peternel.

Krešo Beljak, saborski zastupnik HSS-a, kazao je kako su priče o demografiji smiješne te da će nakon svega još nekoliko stotina tisuća mladih napustiti Hrvatsku. Hrvatska će, naglasio je, otkliziti jako udesno što se tiče retorike. - Retorika da je Zagreb okupiran, a ne oslobođen je nazadna, nije prihvatljiva kod lijepog dijela mladih ljudi koji se ne žele živjeti u državi koja će se baviti revizionizmom. Ništa od te demografske politike, ona će ići u minus. Garantiram za četiri godine, ako opstane ta vlada, još pola milijuna Hrvata manje, rekao je Beljak.

Ponovio je da njihova retorika i retorika DP-a, prije i nakon izbora, nije ista. - Govorili su da neće s HDZ-om, a poslije izbora drugo, ali to je njihov problem. To je problem koji je HSS imao 2008. godine, to će značiti jednokratnu upotrebu te stranke koja je za to i napravljena, rekao je Beljak i dodao kako niti jedna stranka nije preživjela koaliciju s HDZ-om.



Beljak je naglasio kako HDZ nema nikakvu ideologiju. - Nihova jedina ideologija je kako što temeljitije opljačkati Hrvatsku. Iluzija da ćete ih mijenjati - nećte, HDZ se ne može promijeniti. Oni su napravili svoju vojsku i gutaju partnere, poručio je Beljak Peternelu. Kazao je kako je HDZ relativni pobjednik iz samo jednog razloga - zato što ljevica nije zajedno išla na izbore.

FOTO Plenković stigao u Vukovar na novu rundu pregovora: Pogledajte kako su ga dočekali DP-ovci