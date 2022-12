Doznajemo detalje pisma koje je Milanović poslao Plenkoviću: 'O tome ću više govoriti'

Od neuspjelog pokušaja izglasavanja odluke o obuci ukrajinskih vojnika na teritoriju i izvan teritorija RH prošla su četiri dana, a predsjednik države Zoran Milanović, koji se iz službenog posjeta Čileu vratio krajem prošlog tjedna, tek se u utorak oglasio o toj temi. Optužio je Vladu da ima kontinuitet razaranja Ustava objasnivši kako ga je prvo prekršio ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman kada je po nalogu premijera otišao u Bruxelles i gdje je, kako je rekao, “odigrao jednu minijaturu gdje je prihvatio obvezu iz srži nacionalne sigurnosti i obrane bez suglasnosti predsjednika, a što je protuustavno”.

Šutio mjesecima

– Onda mi se nije obratila Vlada, to je u našem odgovoru i navedeno. Navodno je i da imam određena razmišljanja, oprez i da možemo razgovarati o tome, ali to je manirom sociopata Plenković gurnuo Saboru s moralnom ucjenom i najgroznijom rečenicom “to je za mene win-win” – poručio je predsjednik države, koji je dodao i kako je htio razgovarati u okviru zakona, ali da premijer to izbjegava. Predsjednik je potom najavio i kako mu je plan nakon Nove godine više govoriti o problemu naoružanja Hrvatske jer je to, kazao je, njegova ustavna dužnost, ali i otkrio kako je šutio mjesecima i tajno pisao premijeru o toj temi jer je, kaže, smatrao da o tome ne treba izlaziti u javnost.

– Ali sada kada vidim da o takvim stvarima iz svoje perspektive govore Nijemci, Francuzi, onda ćemo i mi govoriti što Hrvatska ima od oružja, kakvo je stanje u hrvatskih skladištima. Što smo se potrudili naručiti i dobiti jer vidite da toga nema. I prije rata se čekalo 1000 granata godinu i pol dana. Danas zaboravi, nema ih. Tko je kriv za grozno stanje materijalno-tehničke opremljenosti Hrvatske vojske? Imamo Amerikance koji će nas braniti kao što brane Ukrajince, to sjajno izgleda – kazao je predsjednik dodavši kako je za takvo stanje netko kazneno odgovoran.

Kako neslužbeno doznajemo od izvora bliskog Uredu predsjednika, Milanović je Plenkoviću poslao pismo prije nešto više od dva mjeseca, točnije 13. listopada ove godine. I u njemu traži od Vlade da se hitno riješe najkritičniji nedostaci raznih vrsta municije. Isti izvor tvrdi i kako premijer na to pismo predsjedniku do danas nije odgovorio. Inače, ovo nije prvi put da se predsjednik države žali na lošu opremljenost hrvatske vojske. Prije nešto više od godinu dana predsjednik je inzistirao na sjednici Vijeća za obranu, prije donošenja proračuna, a zbog odgovora na više pitanja iz područja funkcioniranja i financiranja Oružanih snaga, Kopnene vojske. A nakon čega je ubrzo dogovoreno između “dva brda” da će se sastati Vijeće za obranu, ali i Vijeće za nacionalnu sigurnost, koje je pak tada tražio premijer.

Na nove prozivke predsjednika zbog slabe opremljenosti vojske premijer Plenković u utorak je kazao kako Hrvatska vojska nikad nije ulagala više nego što ulaže u “našem mandatu”.

– U mandatu ministra Banožića kupljeni su borbeni avioni Rafale, nabavlja se protuzračna obrana... Mi ćemo posebno, da njemu bude lakše, koristiti vojne resurse, kupiti još Crnih jastrebova (Black hawk) od SAD-a kao našeg saveznika, da bi se on mogao još dodatno vozati tim helikopterima u vrijeme ljeta, nekakvih izleta. Neka se vozi koliko hoće – rekao je Plenković.

Dotaknuo se i glasanja o obuci Ukrajinaca. Ponovio je stav da je sve napravljeno kako treba oko donošenja odluke o misiji, ocijenivši demagogijom i lažima “po starom obrascu sijanja mržnje protiv HDZ-a i protiv mene osobno” tumačenja da nije poštovana procedura, a posebno se pritom referirao na sastanak u Bruxellesu na kojem je bio ministar europskih i vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.

Ne štite nacionalne interese

– Sve se napravilo kako treba, ministri nisu nikome ništa obećali, pokazali su načelnu spremnost. Političku odluku, kad nije htio Milanović, morao je donijeti Sabor – 97 zastupnika postupilo je ispravno, politički i moralno. Još jednom zahvaljujem dvadesetsedmorici zastupnika, a drugih 54 neka sluša Milanovića i ide s njim u izolacionizam – kazao je premijer. Za zastupnike koji nisu podržali misiju koja uključuje obuku Ukrajinaca kazao je kako su “propustili šansu da budu na pravoj strani zaštite nacionalnih interesa”.

