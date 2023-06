Doživite posljednji nastavak „Indiana Jones“ na IMAX fan eventu

Indiana Jones i artefakt sudbine, u distribuciji Blitza, nova je i posljednja avantura kultnog istraživača kojeg utjelovljuje legendarni Harrison Ford. I ovoga puta, CineStar je za fanove pripremio jedinstven doživljaj, a 28.06. u CineStar Areni IMAX poziva vas da na jedan dan postanete istraživač. Studio Disney donosi završno poglavlje franšize s kojom smo odrasli, a na pretpremijeri 28.06. čeka vas izložba artefakata iz filma, stoga nabavite svoje ulaznice na vrijeme i nakratko uskočite u cipele najpoznatijeg arheologa na svijetu!

Posljednji nastavak vraća nas u 1969. godinu, a Indiana Jones je spreman odustati. Proveo je više od desetljeća kao predavač na njujorškom Hunter Collegeu i sada se ovaj cijenjeni profesor arheologije sprema povući u svoj skromni stan u kojem živi sam. Stvari se mijenjaju nakon iznenadnog posjeta njegovog otuđenog kumčeta Helene Shaw (Phoebe Waller-Bridge), koja traži rijedak artefakt koji je njezin otac povjerio Indyju godinama ranije - zloglasni Arhimedov brojčanik, uređaj koji navodno ima moć lociranja pukotina u vremenu. Neočekivani obrati, susreti sa starim neprijateljima i vječna borba dobra i zla – sve vas to očekuje u kinima diljem Hrvatske.

Uz Harrisona Forda glume Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag"), Antonio Banderas ("Pain and Glory"), Karen Allen (Raiders of the Lost Ark), John Rhys-Davies (Raiders of the Lost Ark), Shaunette Renée Wilson (“Black Panther”), Thomas Kretschmann (“Das Boot”), Toby Jones (“Tinker Tailor Soldier Spy”), Boyd Holbrook (“Logan”), Olivier Richters (“Black Widow”), Ethann Isidore (“Mortel” ) i Mads Mikkelsen (“Another Round”).

