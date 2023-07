Rasprodaja nepopunjenog smještaja? Neki iznajmljivači sada spuštaju cijene i do 50 posto

Da će (pre)visoke cijene doći glave iznajmljivačima, upozoravali su iskusni turistički stručnjaci, pogotovo oni koji se nalaze u privatnom smještaju. Došlo je do toga da oni koji nisu popunili svoj smještaj zbog visokih cijena sada su krenuli u "rasprodaju" nepopunjenog smještaja po last minute akcijama. Neke od njih idu i do 50 posto, a bucking je ubrzao u odnosu na svibanj i lipanj, piše Poslovni.hr.

Deblji kraj u cijeloj priči izvukle su luksuzne vile jer su se ove godine njihovi gosti odlučili za odmor u Španjolskoj, Grčkoj, Turskoj, kao i dalekim destinacijama. "Najveći problem imale su na početku ljeta skupe vile s bazenima, koje teško popune rupe i one su u last minute akcijama spuštale cijene i do 50 posto. Kad su gosti to vidjeli, krenula su otkazivanja rezervacija na Bookingu, jer su ljudi shvatili da mogu pronaći nešto jeftinije", opisao je Igor Popović, suvlasnik tvrtke Adriagate koja upravlja s 12.000 smještajnih jedinica na Jadranu, za Poslovni.hr.

Stanje trenutno nije za uzbunu, no moglo bi dovesti do smanjenja prihoda. Popović je objasnio da na kraju sezone svi moraju dobro promisliti misle li se i dalje ponašati kao da iduće ljeto ne postoji. Dodao je i da oni koji su bili mudri s cijenama imaju odličnu popunjenost ove sezone, od 90 do 120 dana, bez otkazivanja. Popovićeva agencija svojim klijentima pruža i edukacije i statistike na temelju kojih mogu donositi odluke o formiranju cijena.

- Postoje ti dani same špice sezone koji su se ove godine mogli podići značajnije s cijenama jer je bila velika potražnja, no mnogi su se polakomili i podigli cijene za sve periode, i suočili se s masom otkazivanja, što možemo pratiti na platformama kao što je Booking.com, gdje se nalaze sve naše jedinice. Imali smo situaciju da su turisti koji su lani propustili na vrijeme bukirati ljetovanje, za ovu godinu krenuli rezervirati već prošle jeseni, što se nastavilo sve do uskrsnog perioda - izjavio je Popović. Dodao je i da su taj optimizam neki iskoristili da podignu cijene i do 40, 50 posto, dok su drugi bili mudriji.

Na rasprodaju i bum cijena upozoravali su i Selimir Ognjenović, vlasnik agencije ID Riva koja radi na njemačkom tržištu kao i Boris Žgomba, predsjednik Uprave Unilinea. Žgomba je ranije objasnio da će najveći gubitnik sezone biti privatni smještaj, odnosno apartmani, jer će se oni najteže moći nositi s tim neredom na tržištu i brzo reagirati pa bi neki mogli imati prazne objekte. Rekao je da bi problema mogle imati i skupe vile, a hoteli i kampovi mogli bi bolje proći zbog načina rada. Sljedeći na udaru bi mogli biti ugostitelji, koji će se morati pomiriti s tim da imaju manje gostiju, i to gostiju koji nisu spremni platiti onoliko koliko bi oni željeli.

- Ako želim uzeti 10 posto više koje potrošač neće prihvatiti, u trenutku kad gost okrene glavu, morat ću ga privući spuštanjem cijene ne za tih 10 posto, nego 25 ili 30 posto. Last minute je kod nas bio anomalija kada su se prodavali objekti koji su preostali, i tada je gost bio spreman platiti i više jer je potražnja premašivala ponudu. Ali onaj koji spekulira i čeka pad cijena, čeka da se te cijene zaista spuste - objasnio je Ognjenović funkcioniranje last minute ponuda.

Kako piše Poslovni.hr, cijene apartmana posljednjih se dana spuštaju od 10 do 40 posto, a najveće popuste daju oni s višim cijenama. Zamjetni su i otkazi predrezervacija, trenda koji se razvio se u pandemiji, jer su uvjeti putovanja bili manje predvidivi. Nadalje, više slobodnih termina imaju apartmani s lošijim ocjenama gostiju, kao i oni koji su novi na tržištu pa još nemaju ni ocjene.

