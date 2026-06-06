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06.06.2026. u 16:13

Ravnatelji očajavaju jer ne mogu ništa planirati dok strepe nad odlukom specijalizanta kojeg su 'bezecirali' a koji se po isteku specijalizacije ima puno pravo predomisliti i otići raditi drugdje, umjesto da se skrasi u bolnici od koje je dobio specijalizaciju

Jesu li mladi liječnici nezahvalni ili su ravnatelji malih županijskih bolnica nesposobni? Što je razlog i tko je kriv što provincijske bolnice više ne mogu pružiti adekvatnu zdravstvenu skrb stanovništvu koje im gravitira? To se pitanje nameće zbog sve žešćeg sukoba između ovih dviju strana.

Ravnatelji očajavaju jer ne mogu ništa planirati dok strepe nad odlukom specijalizanta kojeg su 'bezecirali' a koji se po isteku specijalizacije ima puno pravo predomisliti i otići raditi drugdje, umjesto da se skrasi u bolnici od koje je dobio specijalizaciju. Oni ga čekaju pet godina, plaćaju za njegovu specijalizaciju, a onda se nađu u situaciji da novopečeni specijalist odluči zaposliti se negdje drugdje, u većem kliničkom centru, inozemstvu ili kod privatnika. Mala bolnica nađe se u problemu - a bolesnici na čekanju.

Ključne riječi
plaće bolnice specijalizant liječnici

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IVAN HRSTIĆ

Dan državnosti: Koliko je Hrvata kojima je, kao Milanoviću, 1991. - nejasna godina?!?

Ja sam vjerojatno loš domoljub. I loš vjernik. Izdam Isusa i domovinu triput prije no što pijetao zakukurikne. No, ipak sam i domoljub i vjernik. Bar se trudim biti bolji. Dok su neki ponosni što nisu ni jedno ni drugo. Hulja je izvorno onaj koji huli, kleveće, skrnavi, ruga se. Danas očito ima mnogo onih koji su otvoreno ponosni što su takve hulje. Sve domoljubno nabijaju na neku stvar.

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