Došao na vrijeme, ali avion odletio bez njega: Morao platiti još gotovo 6000 kuna da bi stigao na posao

Uzalud je Mat Mccallum, biznismen iz Velike britanije, stigao u zračnu luku na vrijeme. Avion je ipak odletio s njegovim kolegama bez njega, a on je da bi nastavio poslovni put morao izdvojiti još 700 funti (gotovo 6000 kuna) i još je morao presjedati u jednoj državi.

Naime, ovaj 39-godišnjak bio je "sretnik" koji je posljednji od svojih kolega predao prtljagu i to je učinio točno u trenutku kada se urušio zrakoplovni sustav u cijeloj zemlji.

Mccallum tvrdi da je zatim morao čekati sat i pol vremena u prostorijama službe za korisnike, a za to vrijeme njegovi suradnici su se ukrcali na let te poletili prije nego što je problem riješen.

"Ustao sam u 2 ujutro da bih stigao na aerodrom na vrijeme. Moja je bila zadnja od četiri torbe na traci za prtljagu. Samo sam čekao da se ispiše naljepnica i bum. Urušio se sustav na moju žalost i svih koji su bili iza mene", rekao je u razgovoru za Metro.co.uk.

"U službi za korisnike čekao sam više od 90 minuta da bi mi oni rekli da je kriv Ryanair, ali njihova je politika samo zamjena za let u istu zemlju. Sljedeći njihov let za Slovačku s jednim slobodnim sjedištem je bio sutra. Ne bi me smjestili u hotel, morao bih spavati u zračnoj luci ili sam platiti hotel, ali ja sam stvarno morao taj dan biti u Slovačkoj s ostatkom tima. Čekanje nije dolazilo u obzir", kazao je Mat.

Tu večer trebao je biti u Bratislavi kako bi uživo prenosio sportski događaj za RC Racing TV. Stoga mu je preostalo samo platiti 280 funti kako bi ga stavili na listu čekanja za let u Brno (Češka) koji je bio to poslijepodne, a zatim čekati ukrcavanje kako bi vidio ima li uopće slobodnih mjesta. Nasreću, mjesta je bilo, ali troškova je bilo još jer to nije bila njegova konačna destinacija.

Morao je unajmiti i automobil kako bi se vozio do dva sata udaljene Bratislave iako je već platio iznajmljivanje automobila na svom konačnom odredištu.

"Problem je bio i što je moj povratni let iz Bratislave, pa nisam znao kako ću vratiti automobil u Brno. Sve će me koštati oko 700 funti, a mislim da je prvotni let bio 70 funti", kazao je dodajući da misli da je iz Londona na koji se prvotno trebao ukrcati trebao biti odgođen i pričekati ga.

- Nisam mogao vjerovati da je jednostavno otišao - kazao je u nevjerici.

Mac nije jedini kojemu je urušavanje sustava poremetilo planove. Mnoštvo frustriranih putnika izazvalo je pravi kaos u zračnoj luci.

Nikakve isprike od tvrtke Ryanair nije bilo pa će, kaže, razmisliti dvaput prije nego što se idući put pouzda u njih. "Mislim da je pouka priče da Ryanair nije dobar izbor za poslovne letove kada trebate putovanja na koja se možete osloniti", zaključuje Mac.