Pročelnik riječkog HGSS-a: Postoji i druga snimka, koliko sam čuo, koja u potpunosti opisuje događaj

Općinsko državno odvjetništvo je dobilo službeno izvješće policije o incidentu na Platku koji se dogodio u nedjelju, zbog čega su odlučili pokrenuti dodatne izvide, nakon kojih će donijeti odluku o kojoj će obavijestiti javnost. Policija je nakon provedene istrage prekršajno prijavili pet osoba za naročito drsko remećenja javnog reda i mira, među kojima i člana HGSS-a i čovjeka koji im pokušao pomoći.

Pročelnik riječke stanice HGSS-a Marko Andrić kaže da on nije među prijavljenima, odnosno da on još uvijek službeno prijavu nije dobio. Međutim ne poriče da se na snimci vidi upravo on kako na pod obara mušku osobu u crnoj jakni. Tvrdi da je riječ bila o obrani kolega. Kaže da ništa ne skriva od javnosti te poručuje da je na raspolaganju DORH-u i policiji.

"Da, to sam ja i nemam tu što skrivati. Kao što sam rekao, ja ću prvi stajati iza svojih postupaka, ali u cijeloj priči postoji druga snimka, koliko sam čuo, koja u potpunosti opisuje događaj, koja će pokazati kako je cijela stvar započela i koja će pokazati kako je naš kolega udaren šakom u glavu, nokautiran i pao na pod. HGSS-ovci nisu započeli tuču, mi nismo takvi ljudi. Stali smo u obranu naših kolega, vidi se na snimci da je osoba u crnom u kontaktu s mojom kolegicom, ženskom osobom, ja pristupam s leđa, ona viče moje ime, normalno da ću pomoći", rekao je Marko Andrić, pročelnik HGSS Rijeka za Dnevnik.hr.

Podsjetimo, do incidenta je došlo u nedjelju navečer nakon što su trojica mladića, inače istrenirani borci MMA-a, pretukli i teško ozlijedili jednog pripadnika HGSS-a, kao i jednu ženu. Teže je ozlijeđen i jedan muškarac koji je prvi pokušao pomoći napadnutom HGSS-ovcu. U međuvremenu je objavljena i snimka cijelog događaja, a koja bi trebala pomoći policiji da rasvijetli okolnosti ovog događaja.

Snimku s Platka ustupio nam je RTL Danas.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da nema razloga za slanje inspekcije u primorsko-goransku policijsku upravu u vezi s nedavnom tučnjavom na Platku za koju je državno odvjetništvo najavilo dodatne izvide.

''Ja ne šaljem inspekcije, a to nije učinio ni glavni ravnatelj policije jer ne vidimo razloga za tako nešto'', kazao je Božinović u petak u Dubrovniku gdje je sudjelovao u Festi svetog Vlaha.

''Kada govorimo o komunikaciji s javnošću, a koja su vezana za prekršajna djela i javni mir te sigurnost, ono što treba znati je da u Hrvatskoj dnevno ima oko 200 kaznenih djela i oko tisuću prekršaja. Zamislite situaciju u kojoj bi se o svakom takvom djelu obavješćivalo javnost. U tom slučaju bi trebali imati puno više ljudi koji bi trebali raditi taj posao, a redakcije puno više novinara koji bi htjeli sve pokriti'', odgovorio je na upit novinara vidi li problem u komunikaciji s javnošću.

Dodao je da uvijek postoji procjena o čemu se obavješćuje javnost i to rade policijske uprave i postaje u čiji se posao nitko ne miješa. Upitan je li kasnila s izvješćivanjem o događaju na Platku, Božinović je ocijenio da je policija radila svoj posao najbolje što može. ''Policija je utvrđivala činjenice, sagledavala dinamiku događaja, utvrdila sudionike.... Potom je obavijestila javnost i Državno odvjetništvo. Da policija nije radila svoj posao, onda ne bi bio takav spis sa svim elementima o kojima govorim'', rekao je.

Božinović se osvrnuo i na navode da je zbog sudjelovanja u tučnjavi, uz trojicu mladih MMA boraca, prijavljen i ozlijeđeni pripadnik HGSS-a, što je policija kasnije demantirala.

''Ne znam tko je rekao, a tko je demantirao. Netko je nešto kazao, a policija je to demantirala. To je uobičajena disciplina da ukoliko netko spomene da je policija nešto napravila ili nije napravila, a policija smatra da tome nije tako, onda to policija i demantira'', kazao je. Govoreći o dodatnim izvidima koje je u tom slučaju zatražilo državno odvjetništvo Božinović je rekao da je policija bila pod pritiskom zašto nešto prvi dan nije kvalificirala ''na ovaj ili onaj način''.

''Da je to tako jednostavno, onda bi DORH donio odluku o prekvalifikaciji, no oni su naložili dodatne radnje. Izvidi i dalje traje i uvijek se može doći do dodatnog dokaza koji može utjecati na odluku. No, raditi bilo koju vrstu pritiska da policija u jednom ili dva dana, ili kroz nekoliko radnji, mora donijeti odluku koju bi bilo tko očekivao, to tako ne ide", rekao je.