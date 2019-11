Donosimo pismo koje je Mihalinec uputio članovima sindikata

Pismo koje je Branimir Mihalinec, šef Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama uputio danas svojim članovima donosimo u cijelosti.

"Poštovane kolegice i kolege,

nakon višesatnih pregovora s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske u kasnim večernjim satima 26. studenog 2019. Vlada Republike Hrvatske predložila je Sporazum o dodatku na plaće za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju.

To je konačna ponuda Vlade Republike Hrvatske i više nema pregovora. Ponuda Vlade RH nije ono što su sindikati iskazali u svojim zahtjevima. Vlada čvrsto stoji na stajalištu da će o koeficijentima razgovarati tijekom 2020. godine u analizi cjelokupnog sustava plaća. Iz tog razloga sada nudi dodatke na plaće kao kompenzacijsku mjeru.Čelnici sindikata nemaju pravo prihvaćati ili odbijati ponudu već je daju vama na izjašnjavanje, jer radi se o vašim plaćama i statusu i jedino vi imate pravo o tome donijeti odluku.Stajalište je Vlade Republike Hrvatske da je spremna razgovarati o koeficijentima u javnim službama iz Uredbe o koeficijentima složenosti poslova u javnim službama temeljem prethodno provedene analize cjelokupnog postojećeg sustava plaća u javnim i državnim službama. U te razgovore bit će uključeni sindikati.Vlada Republike Hrvatske obvezuje se zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama kao kompenzacijsku mjeru isplatiti dodatak na osnovnu plaću u iznosu 3% od 1.12.2019. kao i dodatnih 1% od 1.06.2020. godine.Ukoliko ne bude realizirana Uredba o izmjeni koeficijenata složenosti poslova do 31. prosinca 2020. godine, Vlada Republike Hrvatske obvezuje se isplatiti i dodatak od 1% od 1.12.2020. godine.

U tom slučaju to bi bilo ukupno 5% dodataka na plaće do kraja 2020. godine samo za sve zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju. Pred Sindikatima je i prijedlog Sporazuma o osnovici za plaće u 2020. godini temeljem kojeg bi se osnovica za plaće u javnim službama podizala tri puta po dva posto i to 1.1.2020. 2%, 1.6.2020. 2% i 1.10.2020. 2%, što bi kumulativno bilo povećanje osnovice za 6,12%. Uz to predlaže se i povećanje iznosa božićnice i regresa za godišnji odmor u iznosima od 1500,00 kn, kao i povećanje iznosa dara za djecu u iznosu od 600,00 kn.U slučaju prihvaćanja Sporazuma ukupno bi to za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju do kraja 2020. godine bilo povećanje plaće od 10,12% uz dodatnih 1% ukoliko ne dođe do izmjene Uredbe o koeficijentima. Prijedlog Sporazuma o dodatku na plaće za zaposlene u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju je predmet izjašnjavanja svih zaposlenih u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama koji su sudjelovali u štrajku. Prihvaćanjem Sporazuma prestaju sve štrajkaške aktivnosti, a Vlada Republike Hrvatske obvezala se da će u tom slučaju dani provedeni u štrajku biti plaćeni. Ponuda Vlade nije ono što su Sindikati istaknuli u svojim zahtjevima.

Ukoliko ne prihvatite prijedlog Sporazuma, nastavit ćemo sve štrajkaške aktivnosti.Sporazum će biti prihvaćen ili odbijen ukoliko se za ili protiv njega izjasni 50% + 1 zaposlenik koji je izašao na izjašnjavanje. Odluka u izjašnjavanju obvezuje Sindikat, kao i sve zaposlene", navodi se u pismu kojeg potpisuje Branimir Mihalinec.

Podsjećamo, Vlada je jučer ponudila ponudu prema kojoj kojim bi se plaće u 2020. povećale za 10,4 posto, a sindikalno članstvo će odlučivati o tome prihvaća li tu ponudu na referendumu u srijedu i četvrtak. Međutim, brojni učitelji i nastavnici počeli su masovno objavljivati na društvenim mrežama fotografije na kojima se vidi kako ne prihvaćaju ponudu. Rezultati referenduma trebali bi se znati sutra popodne.