Donald Trump: Sud me vraća u Bijelu kuću

Opstanak Amerike ovisi o našoj sposobnosti da izaberemo republikance na svim razinama, počevši od predizbora sljedeće godine, poručio je jučer bivši američki predsjednik Donald Trump obraćajući se na republikanskoj konvenciji u Greenvilleu u Sjevernoj Karolini.

Trump je tako prekinuo svoju prisilnu šutnju zbog zabrane na društvenim mrežama vraćajući se barem nakratko u medijsku pozornost.

Većina u stranci za Trumpa

Bivši predsjednik oštro je napao američkog stručnjaka za zarazne bolesti Anthonyja Faucija zbog postupanja s pandemijom koronavirusa, zatražio je od Kine reparacije zbog “kineskog virusa”, za koji Trump vjeruje da je nastao u kineskom laboratoriju.

Trump je pozvao Kinu da plati odštetu od 10 bilijuna dolara Sjedinjenim Državama i svijetu, a rekao je i da bi države trebale otkazati svoj dug prema Pekingu. Do pojavljivanja na republikanskom skupu u Sjevernoj Karolini, u prvih pet mjeseci od svog odlaska iz Bijele kuće, čini se da se Donald Trump, suprotno onome na što je javnost navikla, pritajio.

Bivši predsjednik boravi s obitelji na svom luksuznom imanju Mar-a-Lago na Floridi. Iz svog golf-kluba u New Jerseyu putuje u New York kako bi barem jednom tjedno radio iz svog ureda u Trump Toweru. Bez privlačenja velike pažnje tamo radi uglavnom s jednim ili nekoliko pomoćnika.

Ipak, njegov utjecaj u Republikanskoj stranci i kod ostalih pristaša ne opada. Izvori kažu kako vodeći republikanci redovito hodočaste u Trumpovu rezidenciju kako bi ojačali svoj položaj u stranci dobrim odnosima s bivšim predsjednikom, za kojeg još nije sa sigurnošću poznato hoće li se ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima 2024. godine. Bez obzira na to, već provedene ankete o mogućim republikanskim kandidatima favoriziraju Trumpa.

Tako se u godišnjoj anketi o konzervativnoj političkoj akciji (CPAC) 55 posto ispitanih izjasnilo kako bi glasali za Trumpa da su danas izbori. Prema New York Timesu, Trump je ipak rekao većem broju ljudi da će na mjesto predsjednika biti vraćen već u kolovozu ove godine.

Trumpov bivši odvjetnik Sidney Powell rekao je na konferenciji Q-Anona da je “već određen novi dan inauguracije“. Neki od njegovih najvjernijih pristaša vjeruju da je to moguće i da će Trump uskoro opet sjediti u Ovalnom uredu. Riječ je o tzv. antidemokratskoj teoriji zavjere koja se širi rubnim konzervativnim medijima.

Mike Lindell, jedan od istaknutijih pobornika teorije, rekao je da će u kolovozu izaći pred Vrhovni sud s dokazima kako se prošle godine na predsjedničkim izborima dogodila prijevara, koji će biti toliko uvjerljivi da će suci biti prisiljeni odbaciti izborni rezultat. Trumpovi odvjetnici već su podnijeli desetke tužbi vezanih uz izbore, od kojih su sve odbačene.

U rijetkom intervju u travnju u emisiji “Jutra s Marijom” Trump je izjavio da “100 posto razmišlja o ponovnom kandidiranju za predsjednika 2024. godine”. S druge strane, neki Trumpovi bivši dužnosnici tvrde da Trump nema ambicije ponovno biti predsjednikom jer voli svoj sadašnji životni stil i da se “samo zafrkava kako bi zadržao svoje ime u vijestima i utjecaj u Republikanskoj stranci, usput prikupljajući novac“.

Otežavajuća okolnost kod ponovne kandidature bile bi i optužbe za kriminal protiv Trumpa. Protiv njega je u tijeku 30 parnica zbog različitih pitanja, od napada na Američki kongres 6. siječnja do optužbi za seksualno uznemiravanje. Trump je izjavio da je kriminalistička istraga koju je pokrenulo državno odvjetništvo u New Yorku, koje istražuje je li Trumpova organizacija koristila prijevare u poslovanju “ultimativna ribolovna ekspedicija”, i rekao je da je to najnoviji pokušaj demokrata da ga sruše nakon dvije sage o opozivu dok je bio predsjednik.

Melaniji godi izolacija

Facebook je prošli tjedan objavio kako Trumpu produžuju zabranu pristupa toj mreži do 2023. godine. Bivši predsjednik blokiran je na društvenim mrežama od siječnja ove godine, kada je nakon napada na Kongres pohvalio svoje pristaše koji su u njemu sudjelovali. Zabrana pristupa društvenim mrežama uništila je njegovu sposobnost dosezanja široke publike – na Twitteru, gdje je također blokiran, imao je čak 88 milijuna pratitelja.

Međutim, Trump pokušava pronaći način da utječe na medije i nastavi s promoviranjem retorike ukradenih izbora. Pokrenuo je vlastitu web-stranicu, ali je ona ubrzo ugašena, nakon što su ga prijatelji upozorili da stranica ima malu posjećenost i čini ga “nevažnim”.

Koliko se Trump osjeća ranjivim bez široke publike, pokazuju i navodi da je posljednjih tjedana pojačao pritisak na konzervativne komentatore da ponavljaju njegove tvrdnje o namještenim izborima. Ipak, trenutak pozornosti Trump je dobio u Sjevernoj Karolini, gdje je u 90-minutnom govoru ponovno ciljao na Kinu kao krivca za pandemiju, spominjao “tisuće mrtvih” koji su glasali za aktualnog predsjednika Joea Bidena, nazivajući rezultate izbora “zločinom stoljeća“.

Dok je Trump najavio i buduća pojavljivanja na republikanskim skupovima, čini se da njegovoj supruzi i bivšoj prvoj dami Melaniji manjak medijske pozornosti odgovara. Izvori navode kako je od odlaska iz Bijele kuće “smirenija i sretnija”, posvećena odgoju sina Barrona i ne miješa se u suprugove poslove.

VIDEO Twitter zatvorio profile koji su prenosili poruke Trumpa, doživotno izbačenog s mreže!