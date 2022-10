Dolar guši sve valute: Britanska i njemačka ekonomija na koljenima

Britanske vlasti pokrenule su masovni program spašavanja vlastite valute i kreditnog rejtinga, no funta nije jedina svjetska valuta koja je pokleknula pred američkim dolarom. Tečaj turske valute u odnosu na dolar pao je 30 posto od početka ove godine, japanske 20 posto, euro je u minusu 13 posto, gotovo koliko i kineski juan, a čak je dobrodržeći švicarski franak u zaostatku za dolarom oko sedam posto. U ratu valuta samo se rubalj nije dao srušiti, no ta je valuta poseban slučaj, odvojen od svih ostalih.



Martin Wolf, analitičar Financial Timesa, ističe da je u svim dosadašnjim nevoljama dolar bio i ostao glavno svjetsko utočište, čak i kad je SAD bio izvor svjetskih problema, kao što se dogodilo u financijskoj krizi 2008. godine, ili kao što se događa sada s inflacijom.