Đacima na Zapadu se tumači holokaust, u RS-u se prizivaju demoni prošlosti

Nacionalne i religijske podjele u istočnoj Bosni ne prestaju ni 25 godina nakon rata. Najnoviji je incident u Srebrenici izbio jučer nakon što je u javnost dospjela fotografija napravljena u učionici tamošnje Prve osnovne škole. Na njoj je devet učenika odjevenih u tradicijske nošnje Srba, u što spada i šubara, ali objavljena je uz natpis – braća četnici. Fotografiju su djeca dijelila na društvenim mrežama na krsnu slavu svetog Save.

Srbin ne znači i četnik

Sve to izazvalo je prosvjed roditelja bošnjačke djece koja pohađaju tu školu. No učenici srpske nacionalnosti nisu se pokajali zbog svojeg postupka. “Ne stidimo se što smo Srbi i što su nam preci četnici”, napisali su na društvenim mrežama nakon skandala. Tu školu pohađaju i djeca Ćamila Durakovića, bivšeg načelnika Srebrenice.

– Biti četnik i biti Srbin s tradicijom nije jedno te isto. To je srpska tradicionalna nošnja, međutim djeca to vežu s porukama koje su jasne – ‘braća četnici’, ali to nema veze s krsnom slavom, mada ni njoj nije mjesto u školi – rekao je Duraković za N1. Oglasio se i Dragi Jovanović, ravnatelj škole.

– Ako je bilo uvredljivog sadržaja, ja to ne podržavam i u ime škole i u svoje ime osuđujem svaku vrstu veličanja bilo kakvih ideologija iz prošlosti – kazao je Jovanović. Roditelji bošnjačke djece upozoravaju da nije riječ o izoliranom incidentu te da su bošnjačka djeca kontinuirano diskriminirana.

Učenici kažnjeni

– Roditelji su se okupili da izraze svoje nezadovoljstvo, ne samo u povodu posljednjih događanja u Srebrenici, nego protiv sustava koji diskriminira jedan dio djece koja pohađaju ovu školu. Naši zahtjevi su predani rukovodstvu škole i istodobno će biti poslani na adrese svih relevantnih institucija. Tražimo utvrđivanje odgovornosti rukovodstva škole kako je uopće moglo doći do tog incidenta. Zatim, tražimo formiranje legalnog savjeta roditelja. Predlažemo rukovodstvu škole da sjednemo za stol, smirimo strasti, razgovaramo i otvorimo dijalog o tome da se slične stvari ne događaju, jer to nije garancija budućnosti djece ovdje – kazao je predstavnik roditelja bošnjačke djece Mirnes Zahirović za BHRT.

Tako se djeca u BiH kao i europska djeca ovaj tjedan bave najtragičnijim razdobljem u svjetskoj povijesti. No dok se u Europi s pijetetom sjećaju holokausta, u Republici Srpskoj prizivaju demone prošlosti.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske izvijestilo je jučer da su učenici “primjereno kažnjeni zbog neprimjerena ponašanja”.