Dobro nam došao, dragi naš sultane

Ako ti izgubiš danas, cijeli islamski svijet će izgubiti... Pravo, sultane Erdoğane! Pravo! Alah je s nama! Pravo, preuzmi teret i pravo... Vojnik na straži vas čeka – čita s izgužvanog papira Avdo, visok i suhonjav muškarac, pristigao iz Foče na parkiralište ispred sarajevske dvorane Zetra. Premda su do dolaska Recepa Tayyipa Erdoğana bila preostala još dva dana, svoju želju da uživo vidi i čuje “gospodina predsjednika”, ne prepušta slučaju.

– Ako se možemo ponadati u nečiju pomoć za našu opstojnost, to je Erdoğan i turski narod u kojima mi Bošnjaci imamo iskrene prijatelje. Alah da ga čuva na svakom koraku. Svaki njegov trenutak u životu neka bude posvećen za bolje sutra i za vječni život, ahiret – tumači pak Avdo svoju motivaciju da u kabini svog vremešnog Citroëna provede dvije noći pod otvorenim nebom ispred Zetre.

A upravo ova betonska ljepotica, ponos olimpijskog Sarajeva 1984. koja je u ratu do temelja razrušena pa od temelja obnovljena, bit će kuća dobrodošlice turskom predsjedniku na skupu koji će se održati danas u bosanskoj prijestolnici. Službeno, Erdoğan će prisustvovati 6. Kongresu Unije europskih demokrata Turske (UETD), udruge koja broji desetke podružnica u europskim zemljama, pa sada prvi put djeluje i u BiH. Neslužbeno, i bliže istini, riječ je o Erdoğanovu središnjem predizbornom skupu za tursku dijasporu uoči izvanrednih predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Turskoj zakazanih za 24. lipnja, riječ je o jednom od “mitinga” kakvi su diljem Europe – u Njemačkoj, Austriji i Nizozemskoj – prethodno bili zabranjeni.

Osam sati sveturskog skupa

Skup podrške “sultanu” trajat će punih osam sati, a očekuje se oko 15.000 ljudi, kako su nam kazali u MUP-u Kantona Sarajevo, koliko ih može stati u dvoranu, no organizator se pribojava kako će dio pristaša čak i ostati iza zatvorenih vrata kako Zetra ne bi “popucala po šavovima”. Njihov prvi čovjek Salih Utaş govori kako očekuju dolazak ljudi i iz Albanije, Kosova, Crne Gore i Sandžaka, dok samo iz Makedonije kreće čak 50 autobusa da bi, kako je rekao, u Sarajevu podržali Erdoğana i Tursku. Dobar dio pristaša iste će se večeri i vraćati odakle su došli jer, kako doznajemo na recepciji hotela Villa Orient na Baščaršiji, smještajni kapaciteti za 19. i 20. svibnja već su danima unaprijed rezervirani i potpuno popunjeni – u cijelom Sarajevu. Dok hotelijeri i ugostitelji trljaju ruke, Erdoğanov je dolazak poremetio bioritam navijača koji su s nestrpljenjem iščekivali nedjeljni “vječni derbi” između gradskih rivala, nogometnih klubova Željezničara i Sarajeva. Premda je utakmica trebala biti odigrana danas na stadionu Grbavica koji je poprilično udaljen od Zetre, na zahtjev policije odigrana je dan ranije, u subotu.

Dolazak Erdoğana uistinu će biti test za službe sigurnosti, osobito za službenike Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, zadužene za njegovo osiguranje. Naime, nekoliko dana uoči skupa najavljen je i kontraprosvjed koji će se u isto vrijeme održati na platou Skenderije. Riječ je o grupi “Građani Sarajeva protiv mitinga Erdoğana” koja putem društvenih mreža poziva na izlazak na ulice jer dolazak turskog predsjednika u BiH smatra provokacijom.

– Mi smo protiv mitinga turske stranke AKP pod vodstvom Erdoğana u Sarajevu jer smatramo da to nije zakonito, da to nije dobro za građane BiH. Mislimo da je ovo pokušaj dizanja međunacionalnih tenzija i da je jako bitno da dignemo svoj glas protiv ovog mitinga, da kažemo glasno “ne” turskoj vanjskoj politici i miješanju u politiku u BiH, jer upravo ovaj miting otvara i daje alibi ostalim državama koje imaju aspiracije prema BiH da u skoroj budućnosti rade iste ovakve političke igre. Budimo glas za nezavisnu i jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu – poručili su iz inicijative.

Čović i Dodik suzdržani

No, zasad su glasniji njihovi protivnici, dakle, pobornici skupa u Zetri, okupljeni oko Facebook-grupe “Podrška dolasku predsjednika Erdoğana u Sarajevo” koji su mu zaželjeli dobrodošlicu porukom: “Bujrum, Erdoğane, sultane, dobrodošao u Bosnu.” Ondje se mogu pročitati komentari poput ovoga: “Neka se ne boje naši sunarodnjaci da će nas Europa zbog naše podrške Erdoğanu zamrziti. Oni nas već mrze. Zar nismo svjedoci nijemog promatranja stradanja našeg naroda? Zar ne vidite da smo mi Bošnjaci Daytonskim sporazumom ugrožena narodna skupina? Kamo sreće da smo svi otišli u Tursku, a ne da ovako svako malo strahujemo od novog genocida.” Pa onda: “Dolazak predsjednika Recepa Tayipa Erdoğana u Sarajevo neka nam je svima na ponos. Neka nam je dobrodošao naš babo i brat. Kada mogu papa, Vučić i Kolinda, može i Erdoğan! Dobro došao, Erdoğane, jer si naš koliko si i turski sin.”

Uistinu, pristaše i protivnici Erdoğanova dolaska sukobljavaju se na društvenim mrežama od prvog trenutka otkako je objavljena vijest. Svi vodeći portali već danima provode ankete, a rezultati su podijeljeni, baš kao i Sarajevo, baš kao i BiH, osobito kada kamen smutnje dolazi izvana, kao što je upravo slučaj. No, dok se u virtualnom svijetu vode pravi verbalni ratovi, na ulicama Sarajeva na spomen Erdoğanova dolaska građani odmahuju rukom, demonstrirajući priličnu ravnodušnost.

– Ni sebi ni svom narodu ne može pomoći, zašto bismo ga mi slušali? Neka se svatko bavi svojim dvorištem. Erdoğan je pozatvarao sve koji ne misle onako kako se njemu ne sviđa, a sada bi nama prosipao pamet. Dovoljno problema imamo i ne znam kome je palo na pamet da ga dovodi i samo dodaje ulje na vatru – govori mlada trgovkinja Elsa Ziska, pa nam pokazuje sličicu koja joj je dan prije pristigla na Viber. “Dobro došao, predsjedniče”, piše ispod fotografije s koje se smiješi... Fethullah Gülen, Erdoğanov smrtni neprijatelj kojeg je optužio za neuspjeli pokušaj puča u Turskoj. Dakako, na ulici se nađe i pokoji razgovorljivi Erdoğanov pristaša.

– Sve je to propaganda, sve su to laži protiv časnog čovjeka koji je od svoje zemlje napravio regionalnu silu za 15 godina. I sad kad želi doći u Europu, onda mu Nizozemci koji su omogućili Srebrenicu tjeraju pse na njegove ministre, i što sad, da mu i mi u Bosni zabranimo da ne može doći? Ako može Kolinda u Mostar, što ne bi Erdoğan u Sarajevo – pita se turistički vodič Ajdin Muharemović.

Istodobno, većinu bosanskohercegovačkih lidera proteklih dana o ovoj temi nije za čuti. Dragan Čović i Milorad Dodik o Erdoğanu su razgovarali na sastanku u Mostaru, no pred kamerama su bili prilično suzdržani. “Ne, nema potrebe”, rekao je Čović. “Erdoğan je veliki državnik. Velika država. Ali se mnogo miješa”, izjavio je Dodik. No, zato je iznimno glasan šef SDA Bakir Izetbegović koji će, kako je najavljeno, nazočiti skupu u Zetri. Ovih dana uputio je poruku Erdoğanovim kritičarima: među njima, što ga je zaprepastilo, ima i mnogo Bošnjaka.

– Našeg prijatelja nešto ne vole na Zapadu, a ima puno iskompleksiranih Bošnjaka koji ga ne vole i u ovoj zemlji. Tim je ljudima problem što je Erdoğan jedan moćan muslimanski lider kakvog odavno nije bilo. Nisu im mrski muslimani koji su primitivni, neškolovani, koji im nisu konkurencija.

Potpora za SDA

Ali kada se jedna Turska sa 20. mjesta za deset godina popne na 10. mjesto kada je riječ o ekonomskom razvoju, kad jedno čudo prave, kad prave najveći aerodrom na svijetu, kad nosi terete unutrašnjeg terorizma i svih onih ratova koje ima oko svojih granica i kad ima tri milijuna izbjeglica te brine o njima, takav čovjek im ide na živce. Mi isto znamo doći u Njemačku pa lobirati za glasove, evo recimo i za SDA. U BiH dolaze i Aleksandar Vučić i Andrej Plenković, Milorad Dodik odlazi u Srbiju na predizborne skupove, kome smeta Erdoğan – zagrmio je Bakir, pa poručio turskom predsjedniku da ima i prijatelje, da ima i onih “koji su ponosni na njega”.

U novinarskim krugovima, međutim, smatra se kako bi kontroverzni turski predsjednik, koji se u prošlosti već nebrojeno puta otvoreno miješao u ovdašnja politička pitanja, posjet Sarajevu mogao iskoristiti (i) za podršku svom favoritu za kandidata SDA za člana Predsjedništva BiH, Bakirovoj supruzi Sebiji Izetbegović. Upravo u toj činjenici, kažu ovdašnji novinari koji o ovoj temi ne žele govoriti javno, leži svojevrsna utjeha dinastiji Izetbegović zbog packi koje su Bakiru već stigle, i još će stizati, od Angele Merkel i cijelog EU, zbog gostoprimstva Erdoğanu. Koliko god Izetbegović bio blizak turskom predsjedniku, ni njemu zasigurno ne odgovara što će Erdoğan iz Sarajeva oštro kritizirati EU, no kako je Bakir mogao odbiti turskog “sultana”, svoju jedinu uzdanicu u vanjskoj politici? Bolje mu je bilo gutati knedle i ušićariti koliko može, kažu.

Poznati sarajevski novinar Nedžad Latić, pak, govori kako će turski predsjednik svojim mitingom u Zetri pokušati “ubiti dvije muhe jednim udarcem”, odnosno da će Erdoğan osim pridobivanja podrške turske dijaspore u Europi svojim sarajevskim izletom službeno otvoriti i predizbornu kampanju SDA.

– Da je opozicija u Federaciji svjesna koliko će problema BiH i Bošnjacima uzrokovati miting u Zetri, ne bi se zadovoljila samo priopćenjima osude već bi pozvala narod na ulice da demonstrira protiv takve samovolje, kako Bakirove tako i Erdoğanove – ističe Latić.

Politička komentatorica Ivana Marić kaže da su ovakvi skupovi s razlogom zabranjeni u nekim EU državama.

– Naši dužnosnici svjesni su rizika koji ovakav skup nosi sa sobom i stoga se nitko od njih nije oglasio, već smo za održavanje skupa saznali iz turskih medija. Glavno pitanje u ovoj priči trebalo bi biti: što bh. građani dobivaju Erdoğanovim predizbornim skupom osim prezira zapadnih sila i eventualnog plaćanja najamnine za korištenje Zetre? Erdoğanovov skup ne može se uspoređivati s predizbornim skupovima stranaka iz Srbije i Hrvatske u BiH. Ti skupovi su namijenjeni bh. državljanima koji imaju pravo glasa i u susjednim državama, dok je skup AKP-a namijenjen Turcima koji žive širom EU. Erdoğan je naveo da u Sarajevu očekuje dolazak oko 10.000 Turaka iz EU. Može li bh. policija garantirati sigurnost za tako veliki priljev gostiju, može li zaštititi građane koji protestiraju protiv Erdoğana – pita se analitičarka Ivana Marić, dodajući kako su sve to razlozi zbog kojih su ovi skupovi zabranjeni u nekim državama EU.

BiH – turska pokrajina

I dok se u BiH raspravlja o mogućim efektima Erdoğanova predizbornog skupa u Sarajevu, pri čemu pojedini analitičari tvrde kako predsjednik Turske BiH tretira kao “pokrajinu turske države”, Erdoğan će tijekom svojeg posjeta govoriti o projektu autoceste Sarajevo – Beograd koja je “bitna za spajanje naroda Srbije i BiH” i o svemu ono što će on smatrati bitnim. “Smetalo to nekima ili ne, mi ćemo nastaviti raditi na jačanju mira i stabilnosti na Balkanu”, poručio je Erdoğan, ne obazirući se na kritike iz Sarajeva i Europe što održavanjem političkih manifestacija na najgrublji način dovodi u pitanje suverenitet BiH na vlastitom teritoriju. “Danas Erdoğan, sutra Putin, prekosutra... zašto ne i Bashar al-Assad”, sprdaju se Sarajlije koji su izgubili štošta, no ne i smisao za humor.