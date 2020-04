'Dobit ćemo zeleno svjetlo, Hrvatska je sigurna zemlja, zbog toga ljudi žele doći'

Ministar turizma Gari Capelli objasnio je kako se Hrvatska priprema za turističku sezonu nakon epidemije koronavirusa.

– Mi smo prošli tjedan odradili većinu toga. Sad je na epidemiolozima da sjednemo zajedno i brusimo to do finih detalja. Mi smo iz struke svi koji smo sjedili za stolom napravili svaki smo detalj. No kako je ovo nemoguća situacija, sve što isplaniramo da će tako i tako funkcionirati, može se srušiti u roku od 24 sata. Međutim, nama je cilj da to sve napravimo – rekao je on za Dnevnik Nove TV.

Rekao je da se već sastaju državna tijela s tajnicima iz Češke koja svoje granice želi zatvoriti na godinu dana.

Na pitanje kako će Hrvatska privući goste, ministar Capelli kaže da za to postoji pripremljen program.

– Sljedeći tjedan će Vijeće turističke zajednice dati zeleno svijetlo i mi ćemo biti spremni kad idemo u pregovore s bilo kojom zemljom uložiti u PR marketing i one sigurnosne stvari koje se odvijaju u Hrvatskoj – rekao je Capelli.

Kaže kako ljudi žele doći jer smo sigurna zemlja.

– Zbog toga žele ljudi doći. To je dokaz da je Vlada uspjela kontrolirati situaciju – smatra ministar.

Kada je riječ o ugostiteljima i zatvaranju restorana, Capelli kaže da ne osjeća krivicu.

– Nije bitno sada tko je kriv ili nije kriv. Danas smo na sastanku riješili sve detalje tko je i što trebao, epidemiolozi su nam dali detaljnije objašnjenje što treba kad se preuzima hrana. Oni će sutra formalno dobiti jednu kratku posjetu, dobit će zeleno svjetlo, neće biti nikakvih kažnjavanja, nikakvih zatvaranja – poručio je ministar turizma.