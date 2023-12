Dobio 5 godina jer je maskiran medicinskom maskom i kapom te prijeteći skalpelom ili nožem orobio 10 ljekarni

Josip Ramljak na zagrebačkom Županijskom sudu nepravomoćno je osuđen na jedinstvenu kaznu od pet godina zatvora zbog 10 razbojstava. Osim toga, izrečena mu je i obavezna mjera liječenja od ovisnosti, oduzima mu se oko 770 eura protupravne imovinske koristi, mora platiti troškove psihijatrijskog vještačenja te je pristao platiti imovinsko pravni zahtjev onako kako su ga postavili oštećenici, odnosno ljekarne koje je orobio. Produžen mu je istražni zatvor u kojem je od uhićenja.

Pojedinačno su mu izrečene kazne od godine do tri godine zatvora za svako djelo za koje se teretio, no sud mu je našao niz olakotnih okolnosti te je smatrao da je bilo uvjeta za izvanredno sudsko ublažavanje kazne, zbog čega mu je izrečena jedinstvena kazna od pet godina.

- Vi ste u potpunosti priznali sve što vam se optužnicom stavlja na teret. Sud je vaše priznanje cijenio iskrenim jer je potvrđeno i ostalim dokazima, iskazima svjedoka, materijalnim dokazima i psihijatrijskim vještačenjem. Priznali ste i da ste otuđili onoliko novca koliko se navodi u optužnici. To ste činili ne da bi kupili drogu, već da bi se liječili od ovisnosti, no motiv nije ovdje bio odlučujući. Suglasni ste bili i da vam se odredi liječenje od ovisnosti, a sud vam je našao i niz olakotnih okolnosti. Do sada niste osuđivani i niste bili u konfliktu sa zakonom, imate dvoje malodobne djece, u vrijeme počinjenja djela ste bili mlađe dobi, iskreno ste se pokajali. Izrazili ste žaljenje i želju da nadoknadite štetu svima koje ste orobili, bili ste smanjeno ubrojivi. Zbog svega toga sud je smatrao da su se stekli uvjeti za izvanredno ublažavanje kazne - kazao je sudac Vjeran Blažeković obrazlažući presudu.

Prema optužnici, Ramljak se teretio da je od ožujka do svibnja orobio više ljekarni po Zagrebu. U njih je ulazio maskiran medicinskom maskom i crnom zimskom kapom. Djelatnicama je prijetio skalpelom ili kuhinjskim nožem, tražeći novac. Kada bi mu one dale novac, pobjegao bi, a odnosio je od 170 do 1400 eura.

POVEZANI ČLANCI: